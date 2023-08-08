Мандрівниця Мішель Но, яка об'їздила ледь не увесь світ, поділилася кількома простими, але дуже важливими порадами. Вона закликає не допускати її помилок.

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Париж, Франція

Якщо ви подорожуєте з кимось, Мішель рекомендує один або й навіть два дні провести наодинці. Такий висновок вона зробила після подорожі з компанією до Парижа. Спочатку все йшло гладко, але десь на четвертий день у місті, каже дівчина, почала відчуватися певна напруга. Одному другові набридло постійно перекладати іншим з французької, іншому – хотілося оглянути "химерні пам'ятки", які не цікавили решту компанії.

Врешті, вони вирішили взяти "вихідний один від одного". Кожен міг робити усе, що завгодно, не турбуючись про те, що думають інші. "Я, чесно кажучи, не впевнена, чи залишились ми б друзями, якби тоді не влаштували такий день суто для себе", – наголосила Мішель.

Ліма, Перу

Робіть "туристичні штуки", про які мрієте. Навіть тоді, коли всі інші радять цього не робити, каже Мішель. Вона пояснила, що якось перед мандрівкою до Перу її відмовили від зупинки у столиці. Хтось переконував, що там "немає що робити", а хтось стверджував, що там небезпечно. Вже після повернення додому дівчина не переставала дивуватись, чому пропустила це місто з його крутими ресторанами й унікальною кухнею.

"Мабуть, кожен був у такій ситуації: ви готуєте поїздку до омріяного місця, і коли просите у друзів поради, усі кажуть відмовитися від чогось супертуристичного. Ви так і робите, пропускаєте Лувр або Пантеон або ресторан із "мішленівською зіркою". Але коли повертаєтеся додому, не перестаєте шкодувати", – поділилася досвідом мандрівниця.

Гайлендс, Шотландія

Мішель вважає, що краще брати напрокат маленьку машину, якщо плануєте мандрівку Європою. Все через вузькі дороги. "Ми з другом провели багато часу в Шотландії, їдучи вузькими звивистими дорогами з одностороннім рухом під нескінченним легким дощем. Попри на те, що всі ці фактори контролювати ми не могли, менше авто зробило б поїздку менш тривожною", – припустила дівчина.



Мальовничі краєвили Шотландії / Фото Unsplash

Лондон, Велика Британія

Навіть якщо ви вважаєте себе "спонтанним мандрівником", варто підготуватися до подорожі. Так ви хоча б зможете дізнатися, що деякі із ключових пам'яток (у випадку Мішель – Вестмінстерське абатство чи Лондонський Тауер) закриті на ремонт.

Коли я була у Лондоні, то взагалі нічого не планувала. Тепер я можу сміливо заявити, що для таких як я "спонтанність" – це просто інше слово для "відкладеного планування",

– пояснила дівчина.

Вона радить використовувати "гібридну стратегію" – мати список із кількох обов’язкових справ для кожної поїздки, але водночас залишити час для неспішних обідів і прогулянок містом.

Аккра, Гана

Ще один важливий урок: ніколи не недооцінюйте затори та час на дорогу й відповідно до цього плануйте свій маршрут. Це Мішель зрозуміла після поїздки в Аккру, столицю Гани. Там затори деколи "крали" у неї понад 6 годин на день. "Я б краще залишила більше часу на відпочинок у пляжному барі, заночувала б у Національному парку Какум або просто насолоджувалася місцевою музикою", – переконана дівчина.

Незалежно від того, плануєте ви подорож до Лос-Анджелеса чи Мумбаї, прошу вас: додавайте хоча б годину до часу кожної поїздки, який бачите на картах Google,

– закликає Мішель.

Калабрія, Італія

"Ви коли-небудь чули про харчове похмілля? Це те, що може статися з вами, коли їсте поза домом двічі на день, кожного дня протягом тижня", – стверджує Мішель. Після подорожі до італійської Калабрії вона рекомендує харчуватися не вдома лише раз на день. Тоді, наголошує дівчина, кожна страва смакуватиме краще. Крім того, ви зможете відчути, як це – купляти самому продукти у новій країні.

Сеул, Південна Корея

Спробуйте спілкуватися з місцевими жителями. Це єдине, чого не зробила Мішель під час мандрівки до Сеула, і те, про що вона дуже шкодує. Адже маючи корейське коріння, зараз вона має лише поверхневе розуміння цієї країни та її культури. Адже весь її досвід там був здебільшого туристичним. Тож краще знайти когось, хто допоможе відчути місцевий колорит за межами торгових центрів, музеїв і ресторанів.



Сеул – столиця Південної Кореї / Фото Unsplash

Берлін, Німеччина

Ведіть щоденник подорожей. "Все, що я маю після першої поїздки до Берліна – це трохи фото з музеїв, нічного клубу й навіть кілька шматочків торта. Це вже щось, але краще я б записав думки, які потім надихнули мене на переїзд", – вважає Мішель.

Зараз вона живе у Берліні й бувають дні, коли їй хочеться пригадати перші враження від цього міста. Зараз дівчина намагається записувати хоча б кілька думок щодня, коли подорожує, аби повернутися до них через якийсь час.

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Рим, Італія

Не їдьте у велике італійське місто у липні чи серпні. Річ у тім, Що Рим – одне з улюблених міст Мішель у світі. Втім, у розпалі літа там спекотно, душно й багатолюдно. Все це трохи затьмарює враження від подорожі. "Якщо можете, не плануйте тривалих поїздок у ці місяці через Рим, Мілан, Неаполь, Венецію чи будь-яке інше місто, популярне серед туристів", – пояснює дівчина.

Ніколи не забуду, як годину стояла у Римі в черзі під палючим сонцем, чекаючи на археологічне диво. Але його я запам'ятала здебільшого тим, що врешті змогла врятуватися від спеки,

– додала вона.

Мехіко, Мексика

Не відкладайте на потім мандрівки у місця, розташовані недалеко від вас. "Ви ніколи не знаєте, коли це вікно можливостей закриється. Я шкодую, що не відвідала Мехіко, коли жила у Лос-Анджелесі й мовилося лише про 3 години польоту", – підкреслила Мішель. Адже тепер, коли вона живе у Німеччині, їй доведеться бути у дорозі до цієї країни щонайменше добу.