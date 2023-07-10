На щастя, є людина, яка проінспектувала найвідоміші місця нашої планети та щиро розповіла: які місця таки варто відвідати.

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Цим "рятівником" став мандрівник-ветеран і блогер Вілл Хаттон.

Собор Святого Сімейства в Барселоні

Мандрівник зізнався, що затамував подих, коли зайшов всередину. Це особливе місце.



Собор Святого Сімейства в Барселоні / Фото Unsplash

Хоббітон

Якщо вам подобається "Володар Перстнів", то Хоббітон точно не залишить вас байдужими. Це місце зйомок легендарного фільму, яке розташоване у Новій Зеландії.

Віртуальна екскурсія Хоббітоном: дивіться відео

Ніагарський водоспад

Вілл Хаттон зізнався, що Ніагарський водоспад – це одна гігантська туристична пастка, але він все одно радить побачити його наживо.

Автобуси Hop-on and hop-off

Автобуси типу Hop-on and hop-off з пересадками у великих містах – це чудовий спосіб доїхати у потрібне місце та ще й насолодитися гарним краєвидом на місто.

Зазвичай я використовую такі автобуси у перший день перебування в новому місті. А потім вже вирішую, в які місця я хочу повернутися. Обов'язково сідайте на вулиці на верхньому поверсі, бажано біля вікна або поруччя, щоб мати найкращий огляд,

– радить мандрівник.



Автобуси Hop-on and hop-off дуже корисні для туристів / Фото Unsplash

Октоберфест

Фестиваль, що традиційно проходить у Мюнхені, блогер та мандрівник вважав чимось дорогим та вульгарним. Ще б пак! Море пива, смажені ковбаски, дівчата та музика. Однак Вілл Хаттон сказав, що його побоювання не справдилися.

Виявилося, що все навпаки. Відчуття дуже автентичні,

– зауважив він.



Октоберфест у Мюнхені / Фото Unsplash

Єгипетський базар у Стамбулі

За словами мандрівника, це дійсно дуже туристичне місце. Однак, якщо трохи уповільнитися, підняти голову вгору та роздивитися стелю, відчути аромат прянощів та спецій, скуштувати найсмачніший у світі рахат-лукум, то можна доторкнутися до історії Туреччини. Історії, яка не тьмяніє з часом.



Ринок спецій у Стамбулі / Фото Now Turkey

Блакитна лагуна в Ісландії

Ісландія сама по собі досить недешева країна. Вілл наголосив, що був у багатьох місцях, але все одно повернувся б туди ще 100 разів.



Блакитна лагуна в Ісландії / Фото Unsplash

Лас-Вегас

Туди треба їхати з правильним настроєм. Це має бути надмірно, драйвово, самовпевнено та навіть грубо. У цьому вся суть. Якщо ти можеш прийняти це, то це – вибух.

Коли люди приїжджають і ненавидять це місто, я не можу зрозуміти, чого вони очікували. Головне усвідомити, що справа не лише в азартних іграх. Варто також сходити на купу дивних шоу, випити зі сміховинно високих пластикових стаканчиків і відчути натовп, а не судити його,

– порадив мандрівник.



Панорама на Лас-Вегас / Фото Unsplash

Базиліка Сакре-Кер у Парижі

Як зазначив мандрівник, скрізь були туристи, але це не завадило насолодитися атмосферою цього місця.

Ви можете заплатити кілька євро, щоб піднятися 300 сходами на оглядовий майданчик на вершині. Краєвиди там неймовірні,

– наголосив він.



Базиліка Сакре-Кер у Парижі / Фото Unsplash

Міст Золоті Ворота

Цей фантастично гарний міст з'єднує американське місто Сан-Франциско на півночі півострова Сан-Франциско і південну частину мису округи Марін, поруч із містом Сосаліто. На заході сонця він виглядає просто приголомшливо.



Панорама на міст Золоті Ворота / Фото Unsplash

Мандрівник зазначає, що за все життя варто відвідати бодай частину з цих місць. Сподіваємося, що вже незабаром над всіма куточками нашої країни замайорить жовто-блакитний стяг і ми почнемо багато-багато подорожувати. А поки – тішимо себе думками про прекрасні місця нашої планети, працюємо та наближаємо перемогу України.