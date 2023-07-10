К счастью, есть человек, который проинспектировал самые известные места нашей планеты и искренне рассказал: какие места стоит посетить.

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Этим "спасителем" стал путешественник-ветеран и блогер Уилл Хаттон.

Собор Святого Семейства в Барселоне

Путешественник признался, что затаил дыхание, когда вошел внутрь. Это особое место.



Собор Святого Семейства в Барселоне / Фото Unsplash

Хоббитон

Если вам нравится "Властелин Колец", то Хоббитон точно не оставит вас равнодушными. Это место съемок легендарного фильма расположено в Новой Зеландии.

Виртуальная экскурсия по Хоббитону: смотрите видео

Ниагарский водопад

Уилл Хаттон признался, что Ниагарский водопад – это одна гигантская туристическая ловушка, но он все равно советует увидеть его вживую.

Автобусы Hop-on and hop-off

Автобусы типа Hop-on and hop-off с пересадками в больших городах – это отличный способ доехать в нужное место и насладиться красивым видом на город.

Обычно я использую автобусы в первый день пребывания в новом городе. А потом уже решаю, в какие места хочу вернуться. Обязательно садитесь на улицы на верхнем этаже, желательно у окна или перил, чтобы иметь лучший обзор,

– советует путешественник.



Автобусы Hop-on and hop-off очень полезны для туристов / Фото Unsplash

Октоберфест

Фестиваль, традиционно проходящий в Мюнхене, блогер и путешественник считал чем-то дорогим и пошлым. Еще бы! Море пива, жареные колбаски, девушки и музыка. Однако Уилл Хаттон сказал, что его опасения не оправдались.

Оказалось, что все наоборот. Ощущения очень автентичные,

– заметил он.



Октоберфест в Мюнхене / Фото Unsplash

Египетский базар в Стамбуле

По словам путешественника, это действительно очень туристическое место. Однако, если немного замедлиться, поднять голову вверх и рассмотреть потолок, почувствовать аромат пряностей и специй, отведать вкуснейший в мире рахат-лукум, можно прикоснуться к истории Турции. Истории, которая не тускнеет со временем.



Рынок специй в Стамбуле / Фото Now Turkey

Голубая лагуна в Исландии

Исландия сама по себе достаточно недешевая страна. Уилл подчеркнул, что был во многих местах, но все равно вернулся бы туда еще 100 раз.



Голубая лагуна в Исландии / Фото Unsplash

Лас-Вегас

Туда нужно ехать с правильным настроением. Это должно быть чрезмерно, драйвово, самоуверенно и даже грубо. В этом суть. Если ты можешь принять это, то это взрыв.

Когда люди приезжают и ненавидят этот город, я не могу понять, чего они ждали. Главное понять, что дело не только в азартных играх. Стоит также сходить на кучу странных шоу, выпить из уморительно высоких пластиковых стаканчиков и почувствовать толпу, а не судить его,

– посоветовал путешественник.



Панорама Лас-Вегаса / Фото Unsplash

Базилика Сакре-Кер в Париже

Как отметил путешественник, везде были туристы, но это не помешало насладиться атмосферой этого места.

Вы можете заплатить несколько евро, чтобы подняться по 300 лестницам на смотровую площадку на вершине. Пейзажи там невероятные,

– подчеркнул он.



Базилика Сакре-Кер в Париже / Фото Unsplash

Мост Золотые Ворота

Этот фантастически красивый мост соединяет американский город Сан-Франциско на севере полуострова Сан-Франциско и южную часть мыса округа Марин, рядом с городом Сосалито. На закате он выглядит просто потрясающе.



Панорама на мост Золотые Ворота / Фото Unsplash

Путешественник отмечает, что за всю жизнь следует посетить хотя бы часть этих мест. Надеемся, что уже вскоре над всеми уголками нашей страны развевается желто-голубой флаг и мы начнем много-много путешествовать. А пока – радуемся мыслям о прекрасных местах нашей планеты, работаем и приближаем победу Украины.