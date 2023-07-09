24 Канал знає, як важливо переключатися та відновлювати своє ментальне здоров'я у час війни, тож пропонуємо вашій увазі добірку фантастичних місць України, які обов'язково слід відвідати.

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Місця, про які зараз буде мовитися, ідеально підійдуть для любителів мандрівок у гори, до каньйонів та печер.

Цікава назва має печера на Тернопільщині, яку відкрили ще у 1966 році. Вона є найдовшою гіпсовою печерою у світі. Її заплутані лабіринти містять понад 200 кілометрів ходів, галерей і гротів, а, окрім кристалів та сталактитів, можна побачити підземні озера.

За своєю площею та структурою Оптимістична печера не має аналогів у всьому світі. Зараз печера ще перебуває на етапі дослідження, але ви можете взяти екскурсію з професійним гідом.

Де: село Королівка Тернопільської області.

Оптимістична печера на Тернопільщині / Фото Elle

Фантастичне село Бакота ще називають українською Атлантидою. Його затопили під час будівництва Дністровської ГЕС. Чесно кажучи, Бакотська затока не має розвиненої туристичної інфраструктури, але це місце вабить мандрівників з усієї України своїми мальовничими краєвидами та загадковою історією.

Археологи свідчать, що тут колись було багато язичницьких храмів, святилищ та кургани з жіночими похованнями.

Де: село Бакота у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

Неземні краєвиди Бакоти / Фото з інстаграму Uikitka

Одне з маловідомих див Дніпропетровщини – водоспад "Білі камені", Він розташований на річці Інгулець і має висоту 12 метрів. Його назва, ймовірно, утворилася через те, що стрімкий потік води, який вкриває все каміння білою піною. Висота водоспаду складає 12 метрів, а експерти відносять його до одного з найкращих водоспадів України.

Де: пороги річки Інгулець у Кривому Розі.


Вид на водоспад з висоти / Фото з інстаграму sunkissed_ukraine

У самому серці чотирьох областей — Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської — розташовується Дністровський каньйон. Він вважається найдовшим в Україні. Одним із найвідоміших місць у Дністровському каньйоні є оглядовий майданчик у селі Заліщики, що знаходиться в Тернопільській області.

Розташоване на півострові і оточене водами Дністра з трьох боків, це село пропонує захоплюючі гірські пейзажі, густі ліси та вражаючі водоспади. Відвідування Дністровського каньйону стане незабутньою подорожжю для кожного.

Де: село Заліщики Тернопільської області.


Дністровський каньйон на Тернопільщині / Фото з інстаграму younewstream

"Українські Мальдіви" або "Житомирське Памуккале" – саме так говорять про Дружбівський кар'єр, що розташований у Житомирській області. Але, на нашу думку, його не варто порівнювати з іншими мальовничими місцями нашої планети, бо він – самодостатня одиниця, а не чиясь копія.

Через наявність глини вода у кар'єрі має фантастичний бірюзовий колір, а насипи піску і глини нагадують відпочивальникам турецький курорт.

Де: селище міського типу Дружба в Олевському районі на Житомирщині.


Дружбівський кар'єр на Житомирщині / Фото "Журнал Житомира"