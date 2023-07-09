24 Канал знає, як важливо переключатися та відновлювати своє ментальне здоров'я у час війни, тож пропонуємо вашій увазі добірку фантастичних місць України, які обов'язково слід відвідати.

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Місця, про які зараз буде мовитися, ідеально підійдуть для любителів мандрівок у гори, до каньйонів та печер.

Зверніть увагу! Перед плануванням поїздки – ознайомтеся з безпековою ситуацією у регіоні. На жаль, поки триває війна Росії, безпечних місць в Україні не існує.

Оптимістична печера на Тернопільщині

Цікава назва має печера на Тернопільщині, яку відкрили ще у 1966 році. Вона є найдовшою гіпсовою печерою у світі. Її заплутані лабіринти містять понад 200 кілометрів ходів, галерей і гротів, а, окрім кристалів та сталактитів, можна побачити підземні озера.

За своєю площею та структурою Оптимістична печера не має аналогів у всьому світі. Зараз печера ще перебуває на етапі дослідження, але ви можете взяти екскурсію з професійним гідом.

Де: село Королівка Тернопільської області.

Оптимістична печера на Тернопільщині / Фото Elle

Бакота на Хмельниччині

Фантастичне село Бакота ще називають українською Атлантидою. Його затопили під час будівництва Дністровської ГЕС. Чесно кажучи, Бакотська затока не має розвиненої туристичної інфраструктури, але це місце вабить мандрівників з усієї України своїми мальовничими краєвидами та загадковою історією.

Археологи свідчать, що тут колись було багато язичницьких храмів, святилищ та кургани з жіночими похованнями.

Де: село Бакота у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

Неземні краєвиди Бакоти / Фото з інстаграму Uikitka

Водоспад "Білі камені" на Дніпропетровщині

Одне з маловідомих див Дніпропетровщини – водоспад "Білі камені", Він розташований на річці Інгулець і має висоту 12 метрів. Його назва, ймовірно, утворилася через те, що стрімкий потік води, який вкриває все каміння білою піною. Висота водоспаду складає 12 метрів, а експерти відносять його до одного з найкращих водоспадів України.

Де: пороги річки Інгулець у Кривому Розі.



Вид на водоспад з висоти / Фото з інстаграму sunkissed_ukraine

Дністровський каньйон на Тернопільщині

У самому серці чотирьох областей — Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської — розташовується Дністровський каньйон. Він вважається найдовшим в Україні. Одним із найвідоміших місць у Дністровському каньйоні є оглядовий майданчик у селі Заліщики, що знаходиться в Тернопільській області.

Розташоване на півострові і оточене водами Дністра з трьох боків, це село пропонує захоплюючі гірські пейзажі, густі ліси та вражаючі водоспади. Відвідування Дністровського каньйону стане незабутньою подорожжю для кожного.

Де: село Заліщики Тернопільської області.



Дністровський каньйон на Тернопільщині / Фото з інстаграму younewstream

Дружбівський кар'єр на Житомирщині

"Українські Мальдіви" або "Житомирське Памуккале" – саме так говорять про Дружбівський кар'єр, що розташований у Житомирській області. Але, на нашу думку, його не варто порівнювати з іншими мальовничими місцями нашої планети, бо він – самодостатня одиниця, а не чиясь копія.

Через наявність глини вода у кар'єрі має фантастичний бірюзовий колір, а насипи піску і глини нагадують відпочивальникам турецький курорт.

Де: селище міського типу Дружба в Олевському районі на Житомирщині.



Дружбівський кар'єр на Житомирщині / Фото "Журнал Житомира"