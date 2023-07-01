Про містично-історичні замки Львівщини, природні парки та неквапливі міста, які точно не залишать вас байдужими, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Замки Львівщини

Говорячи про Львівщину, напевно, правильно розпочати із замків. Їх на території області багацько. У віддалених від Львова селах та містечках ви знайдете не лише романтику і природу, але й містику, естетику та, звісно ж, історію.

Якщо ви не вперше у Львові, то 100% чули про "Золоту підкову". Це відомий маршрут замками Львівщини, який отримав таку назву через розташування ключових пам'яток архітектури дугою, що схожа на підкову.

Зазвичай до маршруту включають:

Олеський,

Підгорецький,

Золочівський,

Свірзький,

а іноді ще й Жовківський, Поморянський та Старосільський замки.

Олеський замок – найстаріший замок Львівщини вперше згадується в 1327 році. Там нібито живе привид, на ім'я Каспер, але не доброзичливий малюк, а чеський чернець, Ян Каспер, який стрибнув у криницю на очах у паломників. У музеї є колекція старовинних дивин, а у кипарисовій алеї можна відшукати скульптуру Адама і Єви.



Олеський замок на заході сонця / Фото Ukraїner

Підгорецький замок – це надзвичайно гарний і розкішний ренесансний палац XVII сторіччя, створений для бенкетів, феєрверків і пишних балів. Напевно, нечесно було б підсуджувати та виділяти одне місце серед інших, але саме Підгорецький замок, на нашу суб'єктивну думку, найгарніший.

Багаті зали називали за темами або кольорами: золотий, лицарський, дзеркальний, китайський. На північ із палацу на десятки кілометрів простягається фантастичний краєвид, який по-особливому чарівний на заході сонця. Обов'язково завітайте туди, аби скласти своє враження про нього. Впевнені, це буде незабутньо!

До речі навпроти Підгорецького замку є Костел Воздвиження та святого Йосипа, що є зменшеною копією базиліки в італійському Турині. Розповідають, що, нібито, тодішній господар палацу Вацлав Жевуський хотів мати маленьку Італію під боком.

Підгорецький замок очима Ukraїner: дивіться відео

Золочівський замок – фортеця XVII сторіччя з насиченою історією. За час свого існування він був не лише фортецею, але й королівською резиденцією, панською садибою, навчальним закладом і навіть в'язницею. Там є бивень мамонта і хрящ іхтіозавра, східний сад і Китайський палац, а також туалети тих часів, коли їхнє використання ще не було мейнстримом. Найзагадковіший артефакт – камені із зашифрованими написами XIV століття, які, можливо, залишили тамплієри.



Золочівський замок з висоти пташиного польоту / Фото Zbruc

Свірзький замок – є більше фортецею, а не замком. За своє життя з XV століття вона пережила татарську навалу, облогу турками, пожежу і збереглася до наших днів, щоби стояти на пагорбі в компанії лише одного охоронця. Там можна влаштувати найромантичніший пікнік біля озера і прогулятися околицями.



Панорама Свірзького замку / Фото "Про Україну"

Цікаво, що усі 4 замки можна побачити у фільмі "Три мушкетери", а у Свірзькому замку знімали фінальний епізод.



Кадр з фільму "Три мушкетери" / Фото "Про Україну"

Реабілітаційний центр "Домажир"

Якщо ви подорожуєте з дітьми, то обов'язково радимо завітати до реабілітаційного центру для бурих ведмедів "Домажир" у селі Жорниська. Притулок "Домажир" – це не лише місце, де живуть врятовані ведмеді. Це також великий освітньо-відпочинковий простір, де ви маєте нагоду взяти участь у цікавих освітньо-розважальних заходах для дітей та дорослих, смачно поїсти в кафе та весело провести час з друзями та сім'єю.

Крім того, приїхавши в гості до ведмедиків, ви зробите свій внесок у допомогу тваринам, які пережили важкий досвід перебування в притравочних станціях, пересувних зоопарках та цирках.

Підопічні притулку "Домажир" / Фото Murmurash

Чортів Камінь

Найстарішою визначною пам'яткою Львівщини є Чортовий камінь, самотній камінь висотою 16 метрів. Здається, що його тут помістив хтось, оскільки поруч немає ні гір, ні кам'янистих формацій.

На вершині Чортового каменя розташовані декілька порожніх ям-могил, а поруч з ними – поховання XVII століття. Це ідеальне місце для проведення ритуалів, які практикували стародавні язичники. Це місце чудово підійде для пікніка. А в селі над каменем можна знайти прекрасний Домініканський монастир XVII століття.



Чортів Камінь у селі Підкамінь / Фото Pixabay

Сколівські Бескиди

Наша наступна рекомендація – природний парк Сколівські Бескиди, який можна досліджувати роками. Пропонуємо вам 2 простих, але цікавих маршрути:

Гора Парашка – це найвища гора Львівської області – 1271 метра. У безхмарну погоду її видно з Високого замку у Львові. Маршрут підійде для новачків, а сходження з міста Сколе займе не довше 4 годин. Цей маршрут підходить, якщо ти відчуваєш себе впевнено в горах.

– це найвища гора Львівської області – 1271 метра. У безхмарну погоду її видно з Високого замку у Львові. Маршрут підійде для новачків, а сходження з міста Сколе займе не довше 4 годин. Цей маршрут підходить, якщо ти відчуваєш себе впевнено в горах. Водоспад Кам'янка – це легка двогодинна прогулянка в лісовій тіні. Тут є 2 водоспади – Кам'янка, заввишки 6 метрів, і Верхньокам'янський, а ще мертве озеро Журавлине і джерело живої води типу "Нафтуся".



Неймовірної краси природний парк Сколівські Бескиди / Фото Pixabay

Жовква

Якщо вам більш до вподоби міські пейзажі, але хочеться насолодитися спокійним та розміреним темпом міста, то можна завітати до Жовкви. Хоча нічого ідеального не існує, місто Жовква, створене саме за такою концепцією, яка була поширена в епоху Відродження.

Майже всі пам'ятки міста розташовані навколо Вічевої площі:

Жовківський замок 1594 року,

храм XVII століття з одним з найкрасивіших ренесансних порталів в Україні та Польщі,

ратуша.

У центрі міста можна випити кави, спостерігати за міським життям та насолоджуватися архітектурою – будівлями з аркадами, милозвучними віконницями магазинів, які здаються створеними для гобітів.



Жовква з висоти пташиного польоту / Фото Ukraine is

Дрогобич

І ще одне чудове місто Львівщини – Дрогобич. Це місто ковбаси, білого й чорного золота. Зараз пояснимо, білим золотом називають сіль, якою тут торгують з XI століття. Вона тут всюди: у солеварні, технології якої не змінювалися з 1250 року, у сувенірних магазинах, навіть у ласощах.

А от чорне золото – це нафта, яку тут активно видобували ще якихось 100 років тому. Ця епоха залишила по собі багато розкішних особняків. Тут є трьохсотрічна дерев'яна церква, збудована без єдиного цвяха, готичний костел, ніби з Брюгге, гарна ратуша.

Крім того, у самому центрі Дрогобича розташована гастрокав'ярня "Кавун". Там не лише затишно, смачно та атмосферно, а ще приємно пахне кавою. Тільки в цьому місці ви можете спробувати каву з сіллю.



Ще одне чудове місто Львівщини – Дрогобич / Фото Львівської міськради

Сподіваємося, що цей матеріал надихнув вас на нові подорожі рідною Україною і ви вже пакуєте речі у мінівідпустку. Головне – перевірте погоду перед виїздом, продумайте маршрут, зберіть рідних або другів і візьміть із собою гарний настрій!

Бажаємо незабутніх вихідних!