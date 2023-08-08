Путешественница Мишель Но, объездившая чуть ли не весь мир, поделилась несколькими простыми, но очень важными советами. Она призывает не допускать ее ошибок.

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Париж, Франция

Если вы путешествуете с кем-то, Мишель рекомендует один или даже два дня провести наедине. Такой вывод она сделала после поездки с компанией в Париж. Сначала все шло гладко, но где-то на четвертый день в городе, говорит девушка, стало чувствоваться определенное напряжение. Одному другу надоело постоянно переводить другим с французского, другому – хотелось осмотреть "причудливые достопримечательности", которые не интересовали остальную компанию.

В конце концов они решили взять "выходной​ друг от друга". Каждый мог делать все что угодно, не беспокоясь о том, что думают другие. "Я, честно говоря, не уверена, остались ли мы друзьями, если бы тогда не устроили такой день сугубо для себя", – подчеркнула Мишель.

Лима, Перу

Делайте "туристические штуки", о которых мечтаете. Даже тогда, когда остальные советуют этого не делать, говорит Мишель. Она объяснила, что однажды перед путешествием в Перу ее отказали от остановки в столице. Кто-то убеждал, что там "нечего делать", а кто-то утверждал, что там опасно. Уже после возвращения домой девушка не переставала удивляться, почему пропустила этот город с его крутыми ресторанами и уникальной кухней.

"Пожалуй, каждый был в такой ситуации: вы готовите поездку к желаемому месту, и когда просите у друзей совета, все говорят отказаться от чего-то супертуристического. Вы так и делаете, пропускаете Лувр, или Пантеон, или ресторан с "мишленовской звездой". Но когда возвращаетесь домой, не перестаете жалеть", – поделилась опытом путешественница.

Гайлендс, Шотландия

Мишель считает, что лучше брать напрокат маленькую машину, если планируете путешествие по Европе. Все из-за узких дорог. "Мы с другом провели много времени в Шотландии, проезжая по узким извилистым дорогам с односторонним движением под бесконечным легким дождем. Несмотря на то, что все эти факторы контролировать мы не могли, меньше авто сделало бы поездку менее тревожной", – предположила девушка.



Живописные краевилы Шотландии / Фото Unsplash

Лондон, Великобритания

Даже если вы считаете себя "спонтанным путешественником", стоит подготовиться к поездке. Так вы хотя бы сможете узнать, что некоторые из ключевых достопримечательностей (в случае Мишель – Вестминстерское аббатство или Лондонский Тауэр) закрыты для ремонта.

Когда я была в Лондоне, вообще ничего не планировала. Теперь я могу смело заявить, что для таких как я спонтанность – это просто другое слово для "отложенной планировки",

– объяснила девушка.

Она советует использовать "гибридную стратегию" – иметь список по нескольким обязательным делам для каждой поездки, но в то же время оставить время для неспешных обедов и прогулок по городу.

Аккра, Гана

Еще один важный урок: никогда не недооценивайте пробки и время на дорогу, и в соответствии с этим планируйте маршрут. Это Мишель поняла после поездки в Аккру, столицу Ганы. Там пробки порой "воровали" у нее более 6 часов в день. "Я бы лутше оставила больше времени на отдых в пляжном баре, заночевала бы в Национальном парке Какум или просто наслаждалась местной музыкой", – убеждена девушка.

Независимо от того, планируете ли вы путешествие в Лос-Анджелес или Мумбаи, прошу вас: добавляйте хотя бы час до времени каждой поездки, которое видите на картах Google,

– призывает Мишель.

Калабрия, Италия

"Вы когда-нибудь слышали о пищевом похмелье? Это то, что может произойти с вами, когда едите вне дома дважды в день, каждый день в течение недели", – утверждает Мишель. После путешествия в итальянскую Калабрию она рекомендует питаться вне дома только раз в день. Тогда, подчеркивает девушка, каждое блюдо будет на вкус лучше. Кроме того, вы сможете почувствовать, как это покупать самому продукты в новой стране.

Сеул, Южная Корея

Попытайтесь общаться с местными жителями. Это единственное, чего не сделала Мишель во время путешествия в Сеул, и то, о чем она очень сожалеет. Ведь имея корейские корни, сейчас у нее лишь поверхностное понимание этой страны и ее культуры. Ведь весь ее опыт там был в основном туристическим. Так что лучше найти кого-то, кто поможет почувствовать местный колорит за пределами торговых центров, музеев и ресторанов.



Сеул – столица Южной Кореи / Фото Unsplash

Берлин, Германия

Ведите ежедневник путешествий. "Все, что у меня есть после первой поездки в Берлин – это немного фото из музеев, ночного клуба и даже несколько кусочков торта. Это уже что-то, но лучше я бы записала мысли, которые потом вдохновили меня на переезд", – считает Мишель.

Сейчас она живет в Берлине и бывают дни, когда ей хочется припомнить первые впечатления от этого города. Сейчас девушка пытается записывать хотя бы несколько мыслей каждый день, когда путешествует, чтобы вернуться к ним через некоторое время.

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Рим, Италия

Не езжайте в крупный итальянский город в июле или августе. Дело в том, что Рим – один из любимых городов Мишель в мире. Впрочем, в разгаре лета там жарко, душно и многолюдно. Все это немного омрачает впечатление от путешествия. "Если можете, не планируйте длительные поездки в эти месяцы через Рим, Милан, Неаполь, Венецию или любой другой город, популярный среди туристов", – объясняет девушка.

Никогда не забуду, как час стояла в Риме в очереди под палящим солнцем, ожидая археологического чуда. Но его я запомнила в основном тем, что наконец-то смогла спастись от жары,

– добавила она.

Мехико, Мексика

Не откладывайте путешествия в места, расположенные недалеко от вас. "Вы никогда не знаете, когда это окно возможностей закроется. Я сожалею, что не посетила Мехико, когда жила в Лос-Анджелесе, и говорилось только о 3 часах полета", – подчеркнула Мишель. Ведь теперь, когда она живет в Германии, ей придется быть в пути в эту страну как минимум сутки.