Аби зберегти багато життів, один з користувачів Reddit запитав самих американців, яких місць в їхній країні слід уникати туристам.

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Долина Смерті

Таємнича Долина Смерті – утворена після висихання мілководних внутрішніх морів півтора мільярда років тому. Вона є найбільш посушливою територією у Північній Америці. температура повітря інколи сягає аж +57 градусів. У таку спеку неможна надовго залишатися під палючим сонцем, про що знають не всі туристи. Інколи це закінчується трагедією.



Небезпечна Долина Смерті / Фото Unsplash

Гарячі джерела в Єллоустоуні

Озеро Єллоустоун – найбільше на території національного парку. Біля нього розташовані гейзери та гарячі джерела. І саме останні є джерелом небезпеки. Американці наголошують, що гейзери – це не джакузі, в них не купаються.



Гарячі джерела в Єллоустоуні небезпечні для людей / Фото Inside edition

Масова міграція тарантулів у Колорадо

Колорадо – гарний та чудовий штат на Заході США. Однак його не варто відвідувати у період міграції тарантулів. Згідно зі статтею, опублікованою Університетом штату Колорадо, міграція тарантулів зазвичай починається на південному сході Колорадо в кінці серпня і триває до вересня.

Цікаво! У Колорадо водяться кілька видів тарантулів, включаючи Aphonopelma echinum (відомий як шоколадно-коричневий тарантул з Колорадо), Aphonopelma coloradanum і Aphonopelma hentzi (відомий як коричневий тарантул з Оклахоми). Ці волохаті восьминогі істоти можуть вирости до 28 сантиметрів.

Пустелі південного заходу США

Якщо ви не підготовлені до походу і не розумієте небезпеки цього середовища, то не варто подорожувати пустелями південного заходу.

Нерідко до нас приїжджають люди з Європи, які вирішують піти в похід у найгірший час доби, не маючи достатньої кількості води. Деякі з них гинуть. Зневоднитися і, можливо, померти дуже легко навіть у "безпечних" місцях, і небезпека може підкрастися зненацька",

– розповів користувач Reddit.



Пустелі південного заходу США / Фото AP