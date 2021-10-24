Компанія з виробництва іграшок і колекційних фігурок Funko анонсувала нову колекцію, натхненну південнокорейським серіалом "Гра в кальмара". Колекція складається з восьми вінілових статуеток у вигляді центральних персонажів і охоронців в масках з символікою PlayStation.
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У колекцію фігурок увійшли:
- наглядачі в рожевій формі з різними геометричними фігурами на масках;
- Алі Абдул (гравець № 199);
- Кан се Бек (гравець № 067);
- Іль Нам (гравець № 001);
- Чхо Сан ВГО (гравець № 218);
- Сон Кі Хун (гравець № 456).
Funko представила колекційні фігурки за мотивами "Гри в кальмара" / Фото Funko
Funko представила колекційні фігурки за мотивами "Гри в кальмара" / Фото Funko
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