Компанія з виробництва іграшок і колекційних фігурок Funko анонсувала нову колекцію, натхненну південнокорейським серіалом "Гра в кальмара". Колекція складається з восьми вінілових статуеток у вигляді центральних персонажів і охоронців в масках з символікою PlayStation.

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У колекцію фігурок увійшли:

наглядачі в рожевій формі з різними геометричними фігурами на масках;

Алі Абдул (гравець № 199);

Кан се Бек (гравець № 067);

Іль Нам (гравець № 001);

Чхо Сан ВГО (гравець № 218);

Сон Кі Хун (гравець № 456).



Funko представила колекційні фігурки за мотивами "Гри в кальмара" / Фото Funko



Funko представила колекційні фігурки за мотивами "Гри в кальмара" / Фото Funko

На цей час вони доступні лише для попереднього замовлення. Продажі стартують у травні 2022 року.

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