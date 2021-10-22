Не оминув тему південнокорейського серіалу у своїх роботах і угорський художник-ілюстратор Гергей Дудаш. Надихнувшись популярним серіалом від Netflix, The Dudolf порадував своїх шанувальників новою головоломкою.

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Головоломка стала вірусною у мережі, але тільки 4% учасників змогли її вирішити. На ілюстрації зображені кальмари та печиво далгона з різними формами. Ключ до перемоги в цій візуальній задачі – знайти печиво далгона з серцем у центрі.



Головоломка тижня за мотивами серіалу "Гра в кальмара" / Фото The Dudolf

Час пошуку необмежений – головне, добре провести час. Довіртеся своїм здібностям!



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Якщо ви дійшли до цього моменту, ймовірно, так і не змогли знайти печиво далгона з сердечком в центрі. Однак не турбуйтеся. Це гра – нижче є зображення з його місцезнаходженням.



Чи знайдете ви печиво Dalgona з серцем / Фото The Dudolf

Бонус від художника – процес створення головоломки за мотивами серіалу "Гра в кальмара": відео

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