Не обошел тему южнокорейского сериала в своих работах и венгерский художник-иллюстратор Гергей Дудаш. Вдохновившись популярным сериалом от Netflix, The Dudolf порадовал своих поклонников новой головоломкой.

Это интересно Самая высокооплачиваемая должность в казино: кто такой пит-босс и чем он занимается

Головоломка стала вирусной в сети, но только 4% участников смогли ее решить. На иллюстрации изображены кальмары и печенье далгона с различными формами. Ключ к победе в этой визуальной задаче – найти печенье далгона с сердцем в центре.



Головоломка недели по мотивам сериала "Игра в кальмара" / Фото The Dudolf

Время поиска неограниченно – главное, хорошо провести время. Доверьтесь своим способностям!



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если вы дошли до этого момента, вероятно, так и не смогли найти печенье далгона с сердечком в центре. Однако не беспокойтесь. Это игра – ниже есть изображение с его местонахождением.



Найдете ли вы печенье Dalgona с сердцем / Фото The Dudolf

Бонус от художника – процесс создания головоломки по мотивам сериала "Игра в кальмара": видео

Предыдущая Головоломка недели: удастся ли вам найти 10 велосипедистов менее чем за две минуты