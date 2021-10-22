Не обошел тему южнокорейского сериала в своих работах и венгерский художник-иллюстратор Гергей Дудаш. Вдохновившись популярным сериалом от Netflix, The Dudolf порадовал своих поклонников новой головоломкой.
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Головоломка стала вирусной в сети, но только 4% участников смогли ее решить. На иллюстрации изображены кальмары и печенье далгона с различными формами. Ключ к победе в этой визуальной задаче – найти печенье далгона с сердцем в центре.
Головоломка недели по мотивам сериала "Игра в кальмара" / Фото The Dudolf
Время поиска неограниченно – главное, хорошо провести время. Доверьтесь своим способностям!
Головоломка недели / Фото The Dudolf
Если вы дошли до этого момента, вероятно, так и не смогли найти печенье далгона с сердечком в центре. Однако не беспокойтесь. Это игра – ниже есть изображение с его местонахождением.
Найдете ли вы печенье Dalgona с сердцем / Фото The Dudolf
Бонус от художника – процесс создания головоломки по мотивам сериала "Игра в кальмара": видео
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