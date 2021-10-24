Компания по производству игрушек и коллекционных фигурок Funko анонсировала новую коллекцию, вдохновленную южнокорейским сериалом "Игра в кальмара". Коллекция состоит из восьми виниловых статуэток в виде центральных персонажей и охранников в масках с символикой PlayStation.
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В коллекцию фигурок вошли:
- надзиратели в розовой форме с различными геометрическими фигурами на масках;
- Али Абдул (игрок № 199);
- Кан се Бек (игрок № 067);
- Иль Нам (игрок № 001);
- Чхо Сан ВОО (игрок № 218);
- Сон Ки Хун (игрок № 456).
Funko представила коллекционные фигурки по мотивам "Игры в кальмара" / Фото Funko
Funko представила коллекционные фигурки по мотивам "Игры в кальмара" / Фото Funko
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