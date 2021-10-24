Компания по производству игрушек и коллекционных фигурок Funko анонсировала новую коллекцию, вдохновленную южнокорейским сериалом "Игра в кальмара". Коллекция состоит из восьми виниловых статуэток в виде центральных персонажей и охранников в масках с символикой PlayStation.

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В коллекцию фигурок вошли:

надзиратели в розовой форме с различными геометрическими фигурами на масках;

Али Абдул (игрок № 199);

Кан се Бек (игрок № 067);

Иль Нам (игрок № 001);

Чхо Сан ВОО (игрок № 218);

Сон Ки Хун (игрок № 456).



Funko представила коллекционные фигурки по мотивам "Игры в кальмара" / Фото Funko

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Funko представила коллекционные фигурки по мотивам "Игры в кальмара" / Фото Funko

В настоящее время они доступны только для предварительного заказа. Продажи стартуют в мае 2022 года.

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