У Китаї молодятам роздаватимуть лотерейні білети від держави

Влада китайського міста Сіань вирішила дарувати по одному лотерейному білету кожній парі, яка покаже свідоцтво про шлюб. У такий спосіб влада хоче спонукати більше людей одружуватися.

Відомо, що на таку ініціативу влада витратила вже 97 000 доларів.

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У чому полягає проблема

Через те, що населення Китаю скорочується вже другий рік поспіль, у 2023 році кількість новонароджених зменшилась приблизно вдвічі, ніж у 2016 році, а кількість шлюбів досягла рекордно низького рівня у 2022 році.

Тож влада міста Сіань пообіцяла лотерейний білет будь-якій парі, яка покаже свідоцтво про шлюб з 1 березня 2024 року.

Це не тільки початок щасливого життя після отримання свідоцтва про шлюб, але й більша ймовірність отримати невеликий подарунок,

– повідомило міське бюро.

Зазначається, що акція триватиме до 30 листопада.

Раніше ми писали, що румунсько-австралійському математику Стефану Манделу вдалось виграти у лотерею цілих 14 разів. Все завдяки спеціальній комбінації чисел, яку він вигадав.

Свій метод чоловік називаю простою математикою. Його алгоритм вибору чисел, який він назвав "комбінаторною конденсацією", базувався на тому, що ціна купівлі достатньої кількості лотерейних білетів для розігрування всіх можливих комбінацій була нижчою за виграш у джекпот.