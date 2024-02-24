За словами чоловіка, ця комбінація підвищила його шанси на виграш.

Цікаво Американка виграла у лотерею, але їй відмовилися віддавати приз

За допомогою цього алгоритму вибору номерів він успішно переміг систему.

У чому секрет чоловіка

Свій метод чоловік називаю простою математикою. Його алгоритм вибору чисел, який він назвав "комбінаторною конденсацією", базувався на тому, що ціна купівлі достатньої кількості лотерейних білетів для розігрування всіх можливих комбінацій була нижчою за виграш у джекпот.

Зверніть увагу! Наразі у США змінили правила лотереї, щоб гравцям було заборонено масово купувати квитки, а також використовувати згенеровані комп'ютером білети, щоб ніхто інший не міг повторити методи Мандели.

Як склалося життя переможця

Чоловік за своє життя виграв не один мільйон доларів. Звісно він викликав підозри у влади, оскільки різні міжнародні агентства, включаючи ЦРУ та ФБР, розслідували його на предмет протиправних дій.

У багаторічних судових процесах, хоча його і виправдали, він зазнав купу фінансових проблем. Тому вже в 1995 році, він оголосив про банкрутство, і наступне десятиліття провів, керуючи різними інвестиційними схемами.

Зараз легенда лотереї мешкає на віддаленому тропічному острові під назвою Вануату біля узбережжя Австралії, після того, як оголосив, що "повністю пішов з лотереї".