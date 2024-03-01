Известно, что на такую инициативу власть потратила уже 97 000 долларов.

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В чем заключается проблема

Из-за того, что население Китая сокращается уже второй год подряд, в 2023 году количество новорожденных уменьшилось примерно вдвое, чем в 2016 году, а количество браков достигло рекордно низкого уровня в 2022 году.

Поэтому власти города Сиань пообещали лотерейный билет любой паре, которая покажет свидетельство о браке с 1 марта 2024 года.

Это не только начало счастливой жизни после получения свидетельства о браке, но и большая вероятность получить небольшой подарок,

– сообщило городское бюро.

Отмечается, что акция продлится до 30 ноября.

Ранее мы писали, что румынско-австралийскому математику Стефану Манделу удалось выиграть в лотерею целых 14 раз. Все благодаря специальной комбинации чисел, которую он придумал.

Свой метод мужчина называю простой математикой. Его алгоритм выбора чисел, который он назвал "комбинаторной конденсацией", базировался на том, что цена покупки достаточного количества лотерейных билетов для разыгрывания всех возможных комбинаций была ниже выигрыша в джекпот.