Чемпіон світу Гаррі Каспаров запускає власну платформу для навчання та гри в шахи

13-ий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров невдовзі запустить власну онлайн-платформу для навчання та гри в шахи – Kasparovchess. Там будуть представлені відеоуроки, документальні фільми, шахові задачі, інтерв'ю та статті професійних шахістів та експертів.

За словами Каспарова, розробка платформи тривала кілька років. Офіційний запуск Kasparovchess запланований на кінець квітня, хоча попередній доступ вже відкрили.

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Що пропонує гравцям Kasparovchess

Задум Гаррі Каспарова полягав у тому, щоб створити не просто навчальний простір або ж чергову програму для гри, а глобальну спільноту шахістів. Тут всесвітньовідомі професійні гравці зможуть ділитися своїм досвідом один з одним та менш досвіченими гравцями, зокрема й новачками. Також Каспаров впевнений, що зможе знайти на своїй платформі справжніх вундеркіндів та допомогти їм удосконалити свої вміння.

Доступ до Kasparovchess буде платним. Ціна підписки складає 14 доларів (390 гривень) на місяць або 120 доларів (3350 гривень) на рік. За ці гроші користувачам пропонують величезну кількість навчальних матеріалів – відеороликів, подкастів, статей, фільмів тощо, а також можливість грати в шахи в онлайн-режимі. На сьогодні команда Каспарова вже підготувала 1000 інформаційних відео та понад 50 тисяч шахових задач.



Легендарний шахіст Гаррі Каспаров / Фото Ted Talks