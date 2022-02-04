Відеогра за 480 000 доларів

Продана копія стала найдорожчою у сегменті спортивних відеоігор. Покупець заплатив до неї 480 000 доларів (13,5 мільйона доларів).

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Головною особливістю цієї John Madden Football стало те, що її передали на аукціон з офісу Джона Меддена – легендарного американського тренера та коментатор Національної футбольної ліги (НФЛ), на честь якого і названа гра. У грудні 2021 року він помер у віці 85 років.

Найдорожча спортивна відеогра у світі – John Madden Football / Фото Heritage Auctions

Вплив Джона Меддена назавжди збережеться у футболі, спортивних подіях та спільноті відеоігор. Абсолютно доречно, що ця гра досягла рекордної ціни,

– сказала директорка Heritage Auctions Video Games Валарі Маклекі.

Аукціонний будинок Heritage Auctions вирішив пожертвувати кошти, зароблені у цій угоді, у благодійний фонд, створений на честь Меддена.

Найдорожча гра в історії

Світовий рекорд у сфері відеоігор встановив картридж Super Mario Bros. для ігрової консолі Nintendo. У серпні 2021 року його продали анонімному покупцеві за 2 мільйони доларів (56,5 мільйона гривень). Особливої цінності копії надало те, що картридж був запакованим, а це є дуже великою рідкістю для вінтажних відеоігор.

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