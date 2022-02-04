Видеоигра за 480 000 долларов

Проданная копия стала самой дорогой в сегменте спортивных видеоигр. Покупатель заплатил за нее 480 000 долларов (13,5 миллиона долларов).

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Главной особенностью этой John Madden Football стало то, что ее передали на аукцион из офиса Джона Мэддена – легендарного американского тренера и комментатора Национальной футбольной лиги (НФЛ), в честь которого и названа игра. В декабре 2021 года он скончался в возрасте 85 лет.

Самая дорогая спортивная видеоигра в мире – John Madden Football / Фото Heritage Auctions

Влияние Джона Мэддена навсегда сохранится в футболе, спортивных событиях и сообществе видеоигр. Совершенно уместно, что эта игра достигла рекордной цены,

– сказала директор Heritage Auctions Video Games Валари Маклеки.

Аукционный дом Heritage Auctions решил пожертвовать средства, заработанные в этой сделке, в благотворительный фонд, созданный в честь Мэддена.

Самая дорогая игра в истории

Мировой рекорд в области видеоигр установил картридж Super Mario Bros. для игровой консоли Nintendo . В августе 2021 года он был продан анонимному покупателю за 2 миллиона долларов (56,5 миллиона гривен). Особую ценность копии придало то, что картридж был упакован, а это очень большая редкость для винтажных видеоигр.