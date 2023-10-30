Без води та їжі: у Канаді врятували рибалку, що виживав в океані 13 днів

У Канаді врятували рибалку, який зник разом з другом ще 13 днів тому. Подія сталася у Тихому океані. Чоловіка знайшли за 110 кілометрів від американського мису Флеттері.

Деталі розповіли рятувальники Берегової охорони Тихоокеанського північно-західного регіону США.

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Вони зазначили, що вдалося врятувати лише одного з двох зниклих моряків. Вцілілого рибалку знайшли на рятувальному плоту. Його транспортували на берег і доправили до лікарні. Наразі медики оцінюють його стан як стабільний.

Що відомо про зниклих рибалок

Відомо, що рибалки вийшли в Тихий океан на 13-метровому кораблі 12 жовтня у штаті Вашингтон. Але в океані сталася халепа. Берегова охорона призупинила пошуки 25 жовтня – після того, як бригади обшукали понад 14 тисяч квадратних кілометрів, це тривало більш як 8 годин.

Інший рибалка, на ім'я Раян Плейнс і його дядько Джон якраз теж вийшли у море порибалити. Саме вони і побачили здалеку щось схоже на рятувальний пліт.

Я направив на нього бінокль, а потім він вистрілив сигнальною ракетою,

– пригадав Раян.

Урятований рибалка розповів, що протягом майже 2 тижнів він перебував на плоту сам. В нього скінчилася вода і їжа. Він зміг зловити лосося та з'їв його. Другий рибалка, який був на борту судна Evening, досі залишається зниклим безвісти.

До слова раніше чоловік намагався прожити на безлюдній скелі 60 днів. Але його експеримент провалився і відчайдуху довелося рятувати за допомогою гелікоптеру. Він зміг просидіти у печері 32 дні, після чого довелося кликати на допомогу.