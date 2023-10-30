Детали рассказали спасатели Береговой охраны Тихоокеанского северо-западного региона США.

Смотрите также Чуть не умер: эксинструктор по выживанию рассказал, почему решил остальную жизнь прожить в пещере

Они отметили, что удалось спасти только одного из двух пропавших моряков. Уцелевшего рыбака нашли на спасательном плоту. Его транспортировали на берег и доставили в больницу. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное.

Что известно о пропавших рыбаках

Известно, что рыбаки вышли в Тихий океан на 13-метровом корабле 12 октября в Вашингтоне. Но в океане случилась беда. Береговая охрана приостановила поиски 25 октября – после того, как бригады обыскали более 14 тысяч квадратных километров, это длилось более 8 часов.

Другой рыбак, по имени Райан Плейнс и его дядя Джон как раз тоже вышли в море порыбачить. Именно они и увидели издалека что-то похожее на спасательный плот.

Я направил на него бинокль, а затем он выстрелил сигнальной ракетой,

– вспомнил Райан.

Спасенный рыбак рассказал, что в течение почти 2 недель он находился на плоту сам. У него кончилась вода и еда. Он смог поймать лосося и съел его. Второй рыбак, который был на борту судна Evening, до сих пор остается пропавшим без вести.

К слову, раньше мужчина пытался прожить на безлюдной скале 60 дней. Но его эксперимент провалился и отчаянно пришлось спасать с помощью вертолета. Он сумел просидеть в пещере 32 дня, после чего пришлось звать на помощь.