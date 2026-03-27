Саме така неприємна пригода сталася з учасницею конкурсу краси у Таїланді Камолван Чанаго. Прямо на сцені у неї випали зубні протези, розповідає NDTV. Хтось би у цей момент розгубився та мріяв провалитися крізь сцену, але наша героїня кмітливо викрутилася з ситуації.

Дивіться також Скандал на "Міс Всесвіт": колишній суддя звинуватив переможницю в шахрайстві

Що зробила учасниця конкурсу краси зі вставними зубами?

Камолван Чанаго брала участь у конкурсі "Міс Гранд Таїланд" і представляла провінцію Патхумтхані. Якраз у той момент, коли дівчина представляла себе на сцені, у неї раптово випали зубні протези. Проте Камолван не розгубилася: вона миттєво підхопила конструкцію, розвернулася спиною до залу, щоб поправити її, і вже за секунду знову посміхалася глядачам.

Без жодних затримок чи збентеження дівчина продовжила свій вихід у блискучій вечірній сукні, демонструючи залу максимальну впевненість. У кінці подіуму вона навіть зафіксувала позу на кілька секунд, спеціально демонструючи білосніжну усмішку. Оце витримка!

Учасниця конкурсу краси у Таїланді загубила на сцені зуби: дивіться відео

Реакція мережі на інцидент

Відео з цією ситуацією стало вірусним, а витримка дівчини викликала хвилю захоплення в мережі. Паблік The Urban Herald написав: "Вона впоралася з цим краще, ніж більшість із нас справляється з невдалою зачіскою. Чи не найкультовіший момент в історії конкурсів краси?".

Більшість користувачів також підтримали дівчину за її спокій та вміння виходити з кризових ситуацій. Проте не обійшлося без тролів, які заявили, що дівчині не місце на конкурсах краси. Добре, що цих коментарів зовсім мало.

Найбільший провал на конкурсах краси

Найбільшим провалом на конкурсах краси вважається ні феєричне падіння дівчат чи їхні геніальні відповіді на запитання, а саме помилка ведучого. У 2015 році Стів Гарві на "Міс Всесвіт" оголосив не ту переможницю, пише CNN. Помилково Гарві оголосив переможницею представницю Колумбії замість Філіппін.



Стів Гарві помилився, називаючи переможницю конкурсу / скрин відео

Учасниця з Колумбії, Аріадна Гутьєррес, уже навіть встигла одягнути корону, розплакатися від щастя та пройтися сценою з прапором. За хвилину Харві повернувся, перепросив і сказав, що сталася помилка. Корону знімали з голови однієї дівчини та прямо перед камерами надягали на іншу. Це було максимально ніяково для всіх.

