Наречені заручилися в лютому 2021 року. Вже тоді сім'я хлопця отримала у придане золоте кільце вартістю майже 2 лакха (200 тисяч рупій або 73 тисячі гривень) і ще 10 лакхів (1 мільйон рупій або 365 тисяч гривень), аби влаштувати наречену на престижну роботу.

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Проте виконати свої зобов'язання сім'я нареченого досі не змогла, а окрім того ще й підвищила свої вимоги. Вони забажали додати до приданого рідкісну черепаху з 21 кігтем, чорного лабрадора та традиційну індійську лампу.

Батьки нареченої розпочали пошуки черепахи, які так і не дали результату. В Індії вважають, що ці тварини приносять удачу та допомагають у пошуках скарбів, тому попит на них значно перевищує пропозицію. Середня вартість черепахи з 21 кігтем – від 5 до 10 лакхів (500 тисяч – 1 мільйон рупій або 182,5 тисячі – 365 тисяч гривень).

Після того як батько дівчини повідомив майбутнім родичам, що не може знайти черепаху, сім'ї почали сваритися. Батьки нареченого пригрозили скасувати весілля. Почувши це, дівчина вирішила більше не задовільняти вимоги нареченого, які постійно росли. Натомість вона попросила сім'ю партнера повернути усі подаровані цінності, проте цього не зробили.

Тоді батько нареченої звернувся за допомогою до поліції. Правоохоронці стали на бік дівчини та її родини, і притягнули хлопця та його сім'ю до відповідальності.

Опираючись на скаргу, подану батьком нареченої, хлопця та п'ятьох членів його сім'ї заарештували та притягнули до кримінальної відповідальності за злочинне зловживання довірою та обман,

– повідомив інспектор поліцейського відділку Османпура Діліп Таре.