Пара обручилась в феврале 2021 года. Уже тогда семья парня получила в приданое золотое кольцо стоимостью почти 2 лакха (200 тысяч рупий или 73 000 гривен) и еще 10 лакхов (1 миллион рупий или 365 тысяч гривен), чтобы устроить невесту на престижную работу.

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Однако выполнить свои обязательства семья жениха до сих пор не смогла, а кроме того еще и повысила свои требования. Они пожелали добавить к приданому редкую черепаху с 21 когтем, черного лабрадора и традиционную индийскую лампу.

Родители невесты начали поиски черепахи, которые так и не дали результата. В Индии считают, что эти животные приносят удачу и помогают в поисках сокровищ, поэтому спрос на них значительно превышает предложение. Средняя стоимость черепахи с 21 когтем – от 5 до 10 лакхов (500 тысяч – 1 миллион рупий или 182,5 тысячи – 365 тысяч гривен).

После того как отец девушки сообщил будущим родственникам, что не может найти черепаху, семьи начали ссориться. Родители жениха пригрозили отменить свадьбу. Услышав это, девушка решила больше не удовлетворять постоянно растущие требования жениха. Вместо этого она попросила семью партнера вернуть все подаренные ценности, однако они этого не сделали.

Тогда отец невесты обратился за помощью в полицию. Правоохранители стали на сторону девушки и ее родных, и привлекли парня и его семью к ответственности.

Опираясь на жалобу, поданную отцом невесты, парня и пятерых членов его семьи арестовали и привлекли к уголовной ответственности за преступное злоупотребление доверием и обман,

– сообщил инспектор полицейского участка Османпура Дилип Таре.