Imagine Dragons і J.I.D. представили кліп на саундтрек до мультсеріалу "Аркейн" від Netflix

Шанувальникам League of Legends показали відеокліп "Enemy" для мультсеріалу від Netflix "Arcane". Ролик записав гурт Imagine dragons спільно з J.I.D.

Довгоочікуваний мультсеріал за мотивами гри League of Legends "Arcane" вийде на екрани вже на початку листопада 2021 року. Тож у мережі представили приголомшливий саундтрек з неймовірним складом артистів та гуртів, що працюють в різних жанрах.

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Одним з таких гуртів є Imagine Dragons, яка дебютувала зі своїм саундтреком 28 жовтня 2021 року. Композиція "Enemy", в якій також бере участь хіп-хоп виконавець J.I.D, стала заголовною темою серіалу "Аркейн" від Riot Games та Netflix. Проте повний саундтрек до мультсеріалу вийде 20 листопада. До альбому увійдуть 11 композицій таких виконавців як Стінг, Woodkid, Дензел Каррі та інших.

Imagine Dragons і J.I.D. представили кліп на саундтрек до мультсеріалу "Аркейн": дивитись відео

Мультсеріал "Arcane" заснований на популярній відеогрі League of Legends. Дія серіалу розгортається в утопічному Пілтовері і похмурих нетрях Зауна. Головними героями багатосерійної анімаційної стрічки стануть сестри Вай і Джинкс. Прем'єра шоу запланована на 6 листопада 2021 року на онлайн-платформі Netflix одразу після чемпіонату світу з League of Legends.

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