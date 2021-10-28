Долгожданный мультсериал по мотивам игры League of Legends "Arcane" выйдет на экраны уже в начале ноября 2021 года. Поэтому в сети представили потрясающий саундтрек с невероятным составом артистов и групп, работающих в разных жанрах.

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Одной из таких групп является Imagine Dragons, которая дебютировала со своим саундтреком 28 октября 2021 года. Композиция "Enemy", в которой также участвует хип-хоп исполнитель J.I. D, стала заглавной темой сериала "Аркейн" от Riot Games и Netflix. Однако полный саундтрек к мультсериалу выйдет 20 ноября. В альбом войдут 11 композиций таких исполнителей как Стинг, Woodkid, Дензел Карри и других.

Imagine Dragons и J.I.D. представили клип на саундтрек к мультсериалу "Аркейн": смотреть видео

Мультсериал "Arcane" основан на популярной видеоигре League of Legends. Действие сериала разворачивается в утопическом Пилтовере и мрачных дебрях Зауна. Главными героями многосерийной анимационной ленты станут сестры Вай и Джинкс. Премьера шоу запланирована на 6 ноября 2021 года на онлайн-платформе Netflix сразу после чемпионата мира по League of Legends.

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