Для усіх, хто коли-небудь мріяв об'єднати улюблені ігри в одну, а також для фанатів відеоігор Star Wars, Fall Guys та Among Us є чудова новина.

У мережі з'явилася нова кумедна модифікація (мод) для Star Wars: Battlefront II від авторів TigerVenom22 і ToastedShoes, повідомляють Розваги 24. Відтепер у Star Wars можна буде боротися на боці персонажів Fall Guys: Ultimate Knockout або ж Among Us.

Читайте також: Еволюція шутерів: як змінювались ігри-стрілялки протягом 40 років – відео

Цього року Among Us та Fall Guys набули особливої популярності серед геймерів. Тому автори створили мод під назвою Fall Guys vs Among Us, який сподобається прихильникам обох таборів. Герої цих ігор замінять персонажів "Зоряних війн" у Star Wars: Battlefront II. Команда Among Us представлятиме темний бік Сили, а загін Fall Guy – світлий.













Фрагменти гри з модом Fall Guys vs Among Us / Скріншоти TigerVenom22

Втомилися від Галактичної громадянської війни? Що ж, тепер ви зможете пережити найважливіші моменти "Зоряних війн" в образах безруких космонавтів або ж гуманоїдних желейок,

– так новий мод описали автори TigerVenom22 і ToastedShoes.

Відео з геймплеєм мода

Завантажити модифікацію можна на сайті Nexusmods.