Графіка, сюжети та технічні можливості відеоігор змінюються і вдосконалюються з величезною швидкістю.

Відео під назвою "шутери від першої особи" нещодавно опублікували на YouTube-каналі 4096, повідомляють Розваги 24.

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Ролик показує кадри з 19 відеоігор 1973-2013 років. Трихвилинне відео в цікавій манері демонструє як змінювалася графіка та стиль шутерів протягом десятиліть. Еволюція розпочинається з гри Maze war (1973 рік), яку вважають однією з родоначальниць стрілялок, а закінчується сучасним Battlefield 4 (2013), події якого відбуваються у 2020 році.

Відеоеволюція шутерів

Перелік відеоігор, що увійшли до ролика: