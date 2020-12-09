Еволюція шутерів: як змінювались ігри-стрілялки протягом 40 років – відео
Графіка, сюжети та технічні можливості відеоігор змінюються і вдосконалюються з величезною швидкістю.
Відео під назвою "шутери від першої особи" нещодавно опублікували на YouTube-каналі 4096, повідомляють Розваги 24.
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Ролик показує кадри з 19 відеоігор 1973-2013 років. Трихвилинне відео в цікавій манері демонструє як змінювалася графіка та стиль шутерів протягом десятиліть. Еволюція розпочинається з гри Maze war (1973 рік), яку вважають однією з родоначальниць стрілялок, а закінчується сучасним Battlefield 4 (2013), події якого відбуваються у 2020 році.
Відеоеволюція шутерів
Перелік відеоігор, що увійшли до ролика:
- Maze war (1973)
- 3D Monster maze (1981)
- Wayout (1982)
- Wolfenstein 3D (1992)
- Doom (1993)
- Duke Nukem 3D (1996)
- Quake (1996)
- GoldenEye 007 (1997)
- Half-Life (1998)
- Quake 3 Arena (1999)
- Return To Castle Wolfenstein (2001)
- Medal of Honor: Allied Assault (2002)
- Half-Life 2 (2004)
- Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
- Far Cry 2 (2008)
- Killing Floor (2009)
- Mirror’s Edge (2009)
- Portal 2 (2011)
- Battlefield 4 (2013)
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