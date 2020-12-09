Графика, сюжеты и технические возможности видеоигр меняются и усовершенствуются с огромной скоростью.

Видео под названием "шутеры от первого лица" недавно опубликовали на YouTube-канале 4096, сообщают Развлечения 24.

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Ролик показывает кадры с 19 видеоигр 1973-2013 годов. Трехминутное видео в интересной манере демонстрирует, как менялась графика и стиль шутеров на протяжении десятилетий. Эволюция начинается с игры Maze war (1973), которую считаю одной из родоначальниц стрелялок, а заканчивается современным Battlefield 4 (2013), события которого происходят в 2020 году.

Видеоэволюция шутеров

Перечень видеоигр, которые вошли в ролик: