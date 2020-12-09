Эволюция шутеров: как менялись игры-стрелялки на протяжении 40 лет – видео
Графика, сюжеты и технические возможности видеоигр меняются и усовершенствуются с огромной скоростью.
Видео под названием "шутеры от первого лица" недавно опубликовали на YouTube-канале 4096, сообщают Развлечения 24.
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Ролик показывает кадры с 19 видеоигр 1973-2013 годов. Трехминутное видео в интересной манере демонстрирует, как менялась графика и стиль шутеров на протяжении десятилетий. Эволюция начинается с игры Maze war (1973), которую считаю одной из родоначальниц стрелялок, а заканчивается современным Battlefield 4 (2013), события которого происходят в 2020 году.
Видеоэволюция шутеров
Перечень видеоигр, которые вошли в ролик:
- Maze war (1973)
- 3D Monster maze (1981)
- Wayout (1982)
- Wolfenstein 3D (1992)
- Doom (1993)
- Duke Nukem 3D (1996)
- Quake (1996)
- GoldenEye 007 (1997)
- Half-Life (1998)
- Quake 3 Arena (1999)
- Return To Castle Wolfenstein (2001)
- Medal of Honor: Allied Assault (2002)
- Half-Life 2 (2004)
- Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
- Far Cry 2 (2008)
- Killing Floor (2009)
- Mirror’s Edge (2009)
- Portal 2 (2011)
- Battlefield 4 (2013)
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