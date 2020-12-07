Для модных геймеров: бренд Balenciaga выпустил собственную видеоигру – скриншоты
Пандемия коронавируса повлияла на все сферы нашей жизни, в том числе и на индустрию моды. Современные бренды придумывают разнообразные способы для представления новых коллекций в сегодняшних условиях. Balenciaga не стала исключением, и вместо модного показа выпустила собственную видеоигру.
6 декабря Balenciaga представила новую коллекцию одежды и аксессуаров "Осень-2021", а вместе с ней видеоигру, в которую можно сыграть онлайн, сообщают Развлечения 24.
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В Afterworld: The Age of Tomorrow игроки должны выполнять задания, передвигаясь по городу и встречая на своем пути моделей, одетых в вещи с новой коллекции Balenciaga.
Стартовый экран Afterworld: The Age of Tomorrow от Balenciaga
События игры происходят в 2031 году в футуристическом городе, разделенном на пять зон: магазин одежды, центр города, отдаленный район, темный лес и вершина горы, где игроков ждет завершение.
Скриншоты игры Afterworld: The Age of Tomorrow от Balenciaga
Подробнее коллекцию можно рассмотреть в виртуальном лукбуке, опубликованном на сайте вместе с игрой.
Скриншот лукбука коллекции "Осень-2021" от Balenciaga
Видеопрогулка по виртуальному миру Afterworld: The Age of Tomorrow
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