Пандемия коронавируса повлияла на все сферы нашей жизни, в том числе и на индустрию моды. Современные бренды придумывают разнообразные способы для представления новых коллекций в сегодняшних условиях. Balenciaga не стала исключением, и вместо модного показа выпустила собственную видеоигру.

6 декабря Balenciaga представила новую коллекцию одежды и аксессуаров "Осень-2021", а вместе с ней видеоигру, в которую можно сыграть онлайн, сообщают Развлечения 24.

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В Afterworld: The Age of Tomorrow игроки должны выполнять задания, передвигаясь по городу и встречая на своем пути моделей, одетых в вещи с новой коллекции Balenciaga.



Стартовый экран Afterworld: The Age of Tomorrow от Balenciaga

События игры происходят в 2031 году в футуристическом городе, разделенном на пять зон: магазин одежды, центр города, отдаленный район, темный лес и вершина горы, где игроков ждет завершение.







Скриншоты игры Afterworld: The Age of Tomorrow от Balenciaga

Подробнее коллекцию можно рассмотреть в виртуальном лукбуке, опубликованном на сайте вместе с игрой.



Скриншот лукбука коллекции "Осень-2021" от Balenciaga

Видеопрогулка по виртуальному миру Afterworld: The Age of Tomorrow