Пандемія коронавірусу повпливала на всі сфери нашого життя, і на індустрію моди включно. Сучасні бренди вигадують різноманітні способи для представлення нових колекцій в теперішніх умовах. Balenciaga не стала виключенням, і замість модного показу випустила власну відеогру.

6 грудня Balenciaga представила нову колекцію одягу та аксесуарів "Осінь-2021", а разом із нею відеогру, в яку можна зіграти онлайн, повідомляють Розваги 24.

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У Afterworld: The Age of Tomorrow гравці мають виконувати завдання, пересуваючись містом та зустрічаючи на своєму шляху моделей, одягнутих у речі з нової колекції Balenciaga.



Стартовий екран Afterworld: The Age of Tomorrow від Balenciaga

Події гри відбуваються у 2031 році в футуристичному віртуальному місті, розділеному на п'ять зон: магазин одягу, жвавий центр міста, віддалений район, темний ліс та вершина гори, де гравців чекає завершення.







Скріншоти гри Afterworld: The Age of Tomorrow від Balenciaga

Детальніше колекцію можна роздивитися у віртуальному лукбуці, опублікованому на сайті разом із грою.



Скріншот лукбуку колекції "Осінь-2021" від Balenciaga

Відеопрогулянка віртуальним світом Afterworld: The Age of Tomorrow