Для всех, кто когда-либо мечтал объединить любимые игры в одну, а также для фанатов видеоигр Star Wars, Fall Guys и Among Us есть замечательная новость.

В сети появилась новая модификация (мод) для Star Wars: Battlefront II от авторовTigerVenom22 і ToastedShoes, сообщают Развлечения 24. Теперь в Star Wars можно будет бороться на стороне персонажей Fall Guys: Ultimate Knockout или Among Us.

В этом году Among Us и Fall Guys приобрели особую популярность среди геймеров. Поэтому авторы создали мод под названием Fall Guys vs Among Us, который понравится поклонникам обоих лагерей. Герои этих игр заменят персонажей "Звездных войн" в Star Wars: Battlefront II. Команда Among Us будет представлять темную сторону Силы, а отряд Fall Guy – светлую.













Фрагменты игры с модом Fall Guys vs Among Us / Скриншоты TigerVenom22

Устали от Галактической гражданской войны? Что же, теперь вы сможете пережить самые важные моменты "Звездных войн" в образах безруких космонавтов или гуманоидных желейок,

– так новый мод описали авторы TigerVenom22 и ToastedShoes.

Видео с геймплеем мода