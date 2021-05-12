Руді Віллінгем – досвідчений творець контенту короткого змісту. Його роботи охоплюють всі сфери – мистецтво, мода, краса, спорт, їжа тощо та легко адаптуються для різних платформ у мережі.

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Короткі ролики Руді володіють двома якостями: подивом і захопленням та стилістично розсовують межі. Його сторінка в інстаграм налічує понад 250 тисяч підписників, а в тікток – понад 3 мільйони.

Нещодавно художник опублікував коротке відео, в якому відтворив деякі сцени вбивств членів екіпажу і просто героїв відомої гри Among Us. Він перетворив велику поштову скриньку на синього члена команди. Щоб показати одну зі знайомих сцен вбивств зрадником члена команди, він використав меншу скриньку для листів. Інші персонажі з'явилися під вуличним ліхтарем, і його світло стало променем інопланетного корабля.

На відео він наклав музику – саундтрек гри. Вийшло доволі цікаво.