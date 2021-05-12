Руди Уиллингем – опытный создатель контента короткого содержания. Его работы охватывают все сферы – искусство, мода, красота, спорт, еда и т. п и легко адаптируются для различных платформ в сети.

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Короткие ролики Руди обладают двумя качествами: удивлением и восторгом и стилистически раздвигают границы. Его страница в инстаграм насчитывает более 250 тысяч подписчиков, а в тикток – более 3 миллионов.

Недавно художник опубликовал короткое видео, в котором воспроизвел некоторые сцены убийств членов экипажа и просто героев известной игры Among Us. Он превратил большой почтовый ящик в Синего члена команды. Чтобы показать одну из знакомых сцен убийств предателем члена команды, он использовал меньший ящик для писем. Другие персонажи появились под уличным фонарем, и его свет стал лучом инопланетного корабля.

На видео он наложил музыку – саундтрек игры. Получилось довольно интересно.