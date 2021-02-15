Художник показав, як дівчата з відеогри GTA виглядали б у реальному житті: фото

Турецький художник Хоссейн Діба створює реалістичні моделі героїв популярної серії ігор Grand Theft Auto. Він показує, як вони могли б виглядати, якби були реальними людьми.

Раніше художник створював рендери головних протагоністів GTA – Томі Версетті та Сі-Джея. Цього разу він вирішив перетворити у реальних людей і дівчат з відеоігор.

Читайте також Як виглядала б GTA: San Andreas, якби вийшла зараз – фанатський трейлер

Серію реалістичних візуалізацій Хоссейн Діба розпочав з дівчини, яка зображена на обкладинці GTA: San Andreas. Вона стоїть на фоні знаку HOLLYWOOD у рожевому купальнику та білих штанах.

Ось мій погляд на дівчину з обкладинки GTA: San Andreas,

– написав художник.

Також художник опублікував на своєму ютуб-каналі відео, в якому можна детальніше роздивитися рендер блондинки.

Як виглядала б дівчина з GTA: San Andreas у реальному житті

Наступною стала дівчина з обкладинки GTA: Vice City, яку Хоссейн зобразив за допомогою реалістичної графіки. Вона стоїть на узбережжі з келихом у руці.

Ось мій погляд на дівчину з екрана завантаження GTA: Vice City,

– описав візуалізацію Хоссейн Діба.

Детальне відео з цією героїнею він також опублікував в мережі.

Як виглядала б дівчина з GTA: Vice City у реальному житті

Наступною на черзі стала Лола Дель Ріо з обкладинки гри GTA 4. На зображенні, створеному Хоссейном Дібою, дівчина стоїть у відвертому вбранні та облизує льодяник.

Ось мій погляд на дівчину з обкладинки GTA IV, Лолу Дель Ріо

– написав художник в інстаграм.

Детальне відео: як виглядала б Лола Дель Ріо з GTA IV у реальному житті

Нещодавно художник опублікував четвертий рендер. Цього разу він знову звернувся до GTA: San Andreas та уявив, якою була б ще одна дівчина з екрана завантаження відеогри.

Мій погляд на іншу дівчину з обкладинки GTA: San Andreas,

– написав ілюстратор.

Детальне відео: як виглядала б дівчина з екрана завантаження GTA: San Adreas у реальному житті