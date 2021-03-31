Барт Сімпсон та інші: художник показав скелети героїв популярних мультфільмів

Джерело:Boredpanda
Мультиплікатори часто створюють дивакуватих персонажів. Кожен з нас бачив у мультфільмах героїв з квадратними чи трикутними головами і неприродними пропорціями тіл.
Художник Луїс Роджеріо Фарія Роза з Бразилії задумався, що ж приховують ці чудернацькі намальовані тіла. Він взяв зображення скелету середньостатистичної людини, і відредагував його у Photoshop, щоб створити візуалізації скелетів деяких персонажів.
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Результат вийшов дуже цікавим, але й доволі моторошним. Як художнику вдалося показати скелети героїв мультфільмів – дивіться у добірці.