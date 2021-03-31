Мультиплікатори часто створюють дивакуватих персонажів. Кожен з нас бачив у мультфільмах героїв з квадратними чи трикутними головами і неприродними пропорціями тіл.

Художник Луїс Роджеріо Фарія Роза з Бразилії задумався, що ж приховують ці чудернацькі намальовані тіла. Він взяв зображення скелету середньостатистичної людини, і відредагував його у Photoshop, щоб створити візуалізації скелетів деяких персонажів.

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Результат вийшов дуже цікавим, але й доволі моторошним. Як художнику вдалося показати скелети героїв мультфільмів – дивіться у добірці.

Стьюї Гріфін ("Гріфіни")

Фінес Флінн ("Фінес і Ферб")

Ерік Картман ("Південний парк")

Барт Сімпсон ("Сімпсони")

Декстер ("Лабораторія Декстера")

Фред Флінстоун ("Флінстоуни")

Тіммі Тернер ("Дивакуваті родичі")

Дональд Дак

Нік ("Великий рот")