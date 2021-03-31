Барт Сімпсон та інші: художник показав скелети героїв популярних мультфільмів
Мультиплікатори часто створюють дивакуватих персонажів. Кожен з нас бачив у мультфільмах героїв з квадратними чи трикутними головами і неприродними пропорціями тіл.
Джерело:Boredpanda
Художник Луїс Роджеріо Фарія Роза з Бразилії задумався, що ж приховують ці чудернацькі намальовані тіла. Він взяв зображення скелету середньостатистичної людини, і відредагував його у Photoshop, щоб створити візуалізації скелетів деяких персонажів.
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Результат вийшов дуже цікавим, але й доволі моторошним. Як художнику вдалося показати скелети героїв мультфільмів – дивіться у добірці.
Стьюї Гріфін ("Гріфіни")
Фінес Флінн ("Фінес і Ферб")
Ерік Картман ("Південний парк")
Барт Сімпсон ("Сімпсони")
Декстер ("Лабораторія Декстера")
Фред Флінстоун ("Флінстоуни")
Тіммі Тернер ("Дивакуваті родичі")
Дональд Дак
Нік ("Великий рот")
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