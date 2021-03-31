Барт Симпсон и другие: художник показал скелеты героев популярных мультфильмов
Мультипликаторы часто создают странных персонажей. Каждый из нас видел в мультфильмах героев с квадратными или треугольными головами и неестественными пропорциями тел.
Источник:Boredpanda
Художник Луис Роджерио Фария Роза из Бразилии задумался, что же скрывают эти необычные нарисованные тела. Он взял изображение скелета среднестатистического человека, и отредактировал его в Photoshop, чтобы создать визуализации скелетов некоторых персонажей.
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Результат получился очень интересным, но и довольно жутким. Как художнику удалось показать скелеты героев мультфильмов – смотрите в подборке.
Стьюи Гриффин ("Гриффины")
Финес Флинн ("Финес и Ферб")
Эрик Картман ("Южный парк")
Барт Симпсон ("Симпсоны")
Декстер ("Лаборатория Декстера")
Фред Флинстоун ("Флинстоуны")
Тимми Тернер ("Волшебные покровители")
Дональд Дак
Ник ("Большой рот")
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