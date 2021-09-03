Художник намалював вражаючу картину за мотивами гри про Відьмака: її оцінили у 20 000 доларів

Нідерландський художник Кріс Беренс створив картину за мотивами популярної відеогри The Witcher 3: Wild Hunt. Робота вражає різноманіттям деталей – здається, що розглядати її можна нескінченно.

Митець працював над картиною за підтримки розробників відеогри CD Projekt RED, а також художньої галереї Cook and Becker. Зараз там продається оригінальне полотно розміром 86 x 60 сантиметрів і його копії.

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"Ні богів, ні панів"

Кріс Беренс назвав картину No Gods Nor Masters ("Ні богів, ні панів"). У самому центрі полотна – Геральт з Ривії на лісовій галявині. Навколо нього можна побачити багатьох героїв та істот зі всесвіту "Відьмака". Серед них – Цірілла, Єнніфер, вершники Дикого Гону і безліч монстрів. Особливої уваги заслуговує дракар "Нагльфар" у верхній частині картини.

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"Ні богів, ні панів" Кріса Беренса / Фото Cook and Becker

При створенні картини Беренс працював у звичній для себе техніці. Він малює ескізи простим олівцем і деталізує їх чорнилами на папері для струменевого друку. Після цього він обирає найвдаліші, на його думку, частини, і вирізає їх. Накладаючи ці фрагменти один на одного він створює ефект глибокого та багаторівневого зображення.



Ескізи художника / Фото Cook and Becker

Експерти Cook and Becker оцінили картину у 20 000 доларів (540,5 тисячі гривень). Аукціон досі триває, тому ймовірно, що картину продадуть ще дорожче. Крім того, фанати "Відьмака" та шанувальники творчості художника мають можливість купити повнорозмірну копію картини "Ні богів, ні панів" за 250 доларів (6750 гривень) або зменшений варіант розміром 50 x 35 сантиметрів за 125 доларів (3380 гривень).

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