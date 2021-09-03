Художник работал над картиной при поддержке разработчиков видеоигры CD Projekt RED, а также художественной галереи Cook and Becker. Сейчас там продается оригинальное полотно размером 86 x 60 сантиметров и его копии.

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"Ни богов, ни господ"

Крис Беренс назвал картину No Gods Nor Masters ("Ни богов, ни господ"). В самом центре полотна – Геральт из Ривии на лесной поляне. Вокруг него можно увидеть многих героев и существ из вселенной "Ведьмака". Среди них – Цирилла, Йеннифэр, всадники Дикого Гона и множество монстров. Особого внимания заслуживает драккар "Нагльфар" в верхней части картины.

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"Ни богов, ни господ" Криса Беренса / Фото Cook and Becker

При создании картины Беренс работал в привычной для себя технике. Он рисует эскизы простым карандашом и детализирует их чернилами на бумаге для струйной печати. После этого он выбирает наиболее удачные, по его мнению, части, и вырезает их. Накладывая эти фрагменты друг на друга он создает эффект глубокого и многоуровневого изображения.



Эскізы художника / Фото Cook and Becker

Эксперты Cook and Becker оценили картину в 20 000 долларов (540,5 тысячи гривен). Аукцион продолжается до сих пор, поэтому вероятно, что картину продадут еще дороже. Кроме того, фанаты "Ведьмака" и поклонники творчества художника имеют возможность купить полноразмерную копию картины "Нет богов, ни господ" за 250 долларов (6750 гривен) или уменьшенный вариант размером 50 x 35 сантиметров за 125 долларов (3380 гривен).

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