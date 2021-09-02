На этот раз эксперименты проводили над персонажами популярных видеоигр. Пользователь портала Reddit с никнеймом mm2k2k опубликовал забавные коллажи, что показывают, какими эти герои могли бы быть в реальной жизни.
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Он создал их с помощью нейросети StyleCLIP, которая может превратить нарисованную картинку на изображение реального лица. Большинство коллажей действительно получились удачными и реалистичными, поэтому в целом технология хорошо справилась со своей задачей.
Натан Дрейк, Uncharted
Кратос, God of War
Элли, The Last of Us
Джоэл, The Last of Us
Хлои, Uncharted
Артур Морган, Red Dead
Солид Снейк, Metal Gear
Лара Крофт
Геральт из Ривии, The Witcher
Элой, Horizon Zero Dawn
На тему "Наруто" и "Ван Пис": нейросети показали, какими были бы герои аниме в реальной жизни