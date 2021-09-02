На этот раз эксперименты проводили над персонажами популярных видеоигр. Пользователь портала Reddit с никнеймом mm2k2k опубликовал забавные коллажи, что показывают, какими эти герои могли бы быть в реальной жизни.

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Он создал их с помощью нейросети StyleCLIP, которая может превратить нарисованную картинку на изображение реального лица. Большинство коллажей действительно получились удачными и реалистичными, поэтому в целом технология хорошо справилась со своей задачей.

Натан Дрейк, Uncharted

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Кратос, God of War

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Элли, The Last of Us

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Джоэл, The Last of Us

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Хлои, Uncharted

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Артур Морган, Red Dead

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Солид Снейк, Metal Gear

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Лара Крофт

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Геральт из Ривии, The Witcher

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Элой, Horizon Zero Dawn

Как герои видеоигр выглядели бы в реальной жизни

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