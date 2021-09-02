Цього разу експерименти проводили над персонажами популярних відеоігор. Користувач порталу Reddit з нікнеймом mm2k2k опублікував кумедні колажі, що показують, якими ці герої могли б бути в реальному житті.

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Він створив їх за допомогою нейромережі StyleCLIP, яка може перетворити намальовану картинку на зображення реального обличчя. Більшість колажів і справді вийшли вдалими та реалістичними, тож загалом технологія добре впоралася зі своїм завданням.

Натан Дрейк, Uncharted

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Кратос, God of War

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Еллі, The Last of Us

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Джоел, The Last of Us

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Хлої, Uncharted

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Артур Морган, Red Dead

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Солід Снейк, Metal Gear

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Лара Крофт

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Геральт з Ривії, The Witcher

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

Елой, Horizon Zero Dawn

Як герої відеоігор виглядали б у реальному житті

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