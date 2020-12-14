Не минуло й 2 місяці з моменту виходу серіалу "Хід Королеви", а компанія Netflix вже назвала його найкращим мінісеріалом в історії. Серіал про геніальну шахістку Бет Гармон повернув класичній грі неабияку популярність. "Як грати в шахи" – це пошуковий запит, який з'явився поруч із "дивитися Хід Королеви", і користується найбільшим попитом за останні 9 років.

Онлайн-ресурс Chess, який вважається найпопулярнішим шаховим сайтом у світі, також помітив вплив серіалу "Хід Королеви". Протягом листопада на сайті щодня реєструвалися понад 100 тисяч людей, а це в 5 разів більше, ніж зазвичай. Саме тому, на Chess з'явився спеціальний бот Бет Гармон, де користувачі можуть зіграти партію з улюбленою шахісткою, повідомляють Розваги 24. Читайте також: Що насправді бачила на своїй стелі Бет Гармон із серіалу "Хід королеви": найсмішніші меми

Бот Бет Гармон / Скріншот Бот Бет Гармон дозволяє гравцям обрати вік суперниці, від якого залежить рівень складності. Всього є 7 режимів – Бет у 8, 9, 10, 15, 17, 20 та 22 роки, тобто від часу, коли дівчинка познайомилася із шахами до моменту, коли вона стала наймолодшою чемпіонкою світу.