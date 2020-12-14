Не прошло и 2 месяца с момента выхода сериала "Ход королевы", а компания Netflix уже назвала его лучшим мини-сериалом в истории. Сериал о гениальной шахматистке Бет Хармон вернул классической игре большую популярность. "Как играть в шахматы" – это поисковый запрос, который появился рядом с "смотреть Ход королевы", и сейчас пользуется наибольшим спросом за последние 9 лет.

Онлайн-ресурс Chess, который считается самым популярным шахматным сайтом в мире, также заметил влияние сериала "Ход королевы". В течении ноября на сайте ежедневно регистрировались более 100 тысяч человек, а это в 5 раз больше, чем обычно. Именно поэтому, на Chess появился специальный бот Бет Хармон, где пользователи могут сыграть партию с любимой шахматисткой, сообщают Развлечения 24.

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Бот Бет Хармон / Скриншот

Бот Бет Хармон позволяет игрокам выбрать возраст соперницы, от которого зависит уровень сложности. Всего есть 7 режимов - Бет в 8, 9, 10, 15, 17, 20 и 22 года, то есть со дня, когда девочка познакомилась с шахматами до момента, когда она стала самой молодой чемпионкой мира.