Один из самых громких сериалов этой осени "Ход королевы" с Аней Тейлор-Джой от Netflix, вызвал не только массу положительных отзывов от зрителей и критиков. Он пробудил интерес к шахматам, а также подарил новый мем, который появился буквально недавно. Он о фантазиях и мыслях, которые часто не дают нам заснуть.

Лента "Ход королевы" рассказывает о выдающейся шахматистке Бет Хармон. После автокатастрофы ее мама умирает, а девочка в тот же день попадает в приют в Кентукки. По сюжету, в детском приюте воспитанникам давали транквилизаторы, как успокоительное. Под действием лекарств, которые она принимала на ночь, юная Бет моделировала на потолке шахматную доску и в воображении играла шахматные партии сама с собой. Без транквилизаторов фантазия так, конечно, не работала, и Бет "подсела" на таблетки.

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После выхода сериала, в социальных сетях зародился новый мем – героиня сериала "Ход королевы" Бет Хармон лежит в постели под воздействием наркотиков и смотрит на потолок. Но что же она может там увидеть? Пользователи Twitter решили представить, что еще могла видеть Бет Гармон, глядя на потолок.

Ее возможные фантазии, а также мысли, которые могут посещать перед сном, и стали основой для мема.