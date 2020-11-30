Один з найгучніших серіалів цієї осені "Хід королеви" з Анею Тейлор-Джой від Netflix, викликав не тільки масу позитивних відгуків від глядачів та критиків. Він пробудив зацікавленність до шахів, а також подарував новий мем, який з'явився буквально нещодавно. Він про фантазії і думки, які часто не дають нам заснути.

Стрічка "Хід королеви" розповідає про видатну шахістку Бет Гармон. Після автокатастрофи її мама помирає, а дівчинка того ж дня потрапляє у сиротинець в Кентуккі. За сюжетом, в дитячому притулку вихованцям давали транквілізатори, як заспокійливе. Під дією ліків, які вона приймала на ніч, юна Бет моделювала на стелі шахову дошку і в уяві грала шахові партії сама з собою. Без транквілізаторів фантазія так, звичайно, не працювала, і Бет "підсіла" на таблетки.

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Після виходу серіалу, у соціальних мережах зародився новий мем – героїня серіалу "Хід королеви" Бет Гармон лежить у ліжку під впливом наркотиків і дивиться на стелю. Але що ж вона може там побачити? Користувачі Twitter вирішили уявити, що ще могла бачити Бет Гармон, дивлячись на стелю.

Її можливі фантазії, а також думки, які можуть відвідувати перед сном, і стали основою для мема.