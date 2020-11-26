Мережу підкорили фото, як Генрі Кавілл в образі Відьмака обідає на зйомках серіалу
Мільйони кіноманів очікують на продовження популярного серіалу "Відьмак", зйомки якого після змушеної перерви тривають у Великій Британії. Нещодавно в мережу потрапили нові фотографії зі знімального майданчика.
Роль Геральта з Рівії виконує Генрі Кавілл, нові фотографії якого у дорожньому одязі та оновленій Нільфгаардській броні, з'явилися на шпальтах Daily mail.
Читайте також Майже, як горнятко Starbucks: фани знайшли кіноляп в "Мандалорці" – мережу підірвали меми
Але не тільки нова броня та локації зйомок другого сезону засвітилися на світлинах. Фотограф, ім'я якого нам невідоме, встиг зазнимкувати, як у перерві між зйомками актор ситно пообідав, в той час поки всі навколо нього готувалися. Актор навіть не переодягався і їв прямо так – в костюмі і плащі, та й фірмовий Відьмачий медальйон теж залишився на ньому. Виглядав Кавілл при цьому досить-таки страхітливо.
Генрі швидко з'їв свій обід, чекаючи повернення на знімальний майданчик.
Звісно, що користувачам соціальних мереж в таких ситуаціях завжди важко втриматись від створення мемів. Тож вони не змусили довго чекати.
Подейкують, що у подальшому Netflix пильніше охоронятиме свої знімальні майданчики, щоб туди не проникали фотошпигуни, які дозволяють собі знімати кадри для нових мемів.
Поділитися новиною