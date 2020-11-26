Мільйони кіноманів очікують на продовження популярного серіалу "Відьмак", зйомки якого після змушеної перерви тривають у Великій Британії. Нещодавно в мережу потрапили нові фотографії зі знімального майданчика.

Роль Геральта з Рівії виконує Генрі Кавілл, нові фотографії якого у дорожньому одязі та оновленій Нільфгаардській броні, з'явилися на шпальтах Daily mail.

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Але не тільки нова броня та локації зйомок другого сезону засвітилися на світлинах. Фотограф, ім'я якого нам невідоме, встиг зазнимкувати, як у перерві між зйомками актор ситно пообідав, в той час поки всі навколо нього готувалися. Актор навіть не переодягався і їв прямо так – в костюмі і плащі, та й фірмовий Відьмачий медальйон теж залишився на ньому. Виглядав Кавілл при цьому досить-таки страхітливо.​

Poor Villager: Thank you Witcher, how can we repay you?



Geralt: I want nothing



Geralt before leaving the villager's house: pic.twitter.com/xfLuOUUEWs — Witcher Stuff (@WitcherStuff) November 24, 2020

Генрі швидко з'їв свій обід, чекаючи повернення на знімальний майданчик.

New photos from the Witcher season 2 set #HenryCavill

(more on thread ) pic.twitter.com/dWHHd1BNJ1 — The Witcher (@thewitchernetfx) November 24, 2020

Звісно, що користувачам соціальних мереж в таких ситуаціях завжди важко втриматись від створення мемів. Тож вони не змусили довго чекати.

THIS IS SO FUNNY LMAOO pic.twitter.com/TQ4wct2Hv7 — thirsty for Henry Cavill (@cavillshoe) November 23, 2020

Подейкують, що у подальшому Netflix пильніше охоронятиме свої знімальні майданчики, щоб туди не проникали фотошпигуни, які дозволяють собі знімати кадри для нових мемів.