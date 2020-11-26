Сеть покорили фото, на которых Генри Кавилл в образе Ведьмака обедает на съемках сериала
Миллионы киноманов ожидают продолжения популярного сериала "Ведьмак", съемки которого после вынужденного перерыва продолжаются в Великобритании. Недавно в сеть просочились новые фотографии со съемочной площадки.
Роль Геральта из Ривии исполняет Генри Кавилл, новые фотографии которого в дорожной одежде и обновленной Нильфгаардской броне, появились на полосах Daily mail.
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Но не только новая броня и локации съемок второго сезона засветились на фотографиях. Фотограф, имя которого нам неизвестно, успел заметить, как в перерыве между съемками актер сытно пообедал, в то время пока все вокруг него готовились. Актер даже не переодевался и ел прямо так – в костюме и плаще, да и фирменный ведьмачий медальон тоже остался на нем. Выглядел Кавилл при этом довольно-таки устрашающе.
Генри быстро съел свой обед, ожидая возвращения на съемочную площадку.
Конечно, пользователям социальных сетей в таких ситуациях всегда трудно удержаться от создания мемов. Поэтому они не заставили долго ждать.
Поговаривают, что в дальнейшем Netflix будет пристальнее охранять свои съемочные площадки, чтобы туда не проникали фотошпионы, которые позволяют себе снимать кадры для новых мемов.
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