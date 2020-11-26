Миллионы киноманов ожидают продолжения популярного сериала "Ведьмак", съемки которого после вынужденного перерыва продолжаются в Великобритании. Недавно в сеть просочились новые фотографии со съемочной площадки.

Роль Геральта из Ривии исполняет Генри Кавилл, новые фотографии которого в дорожной одежде и обновленной Нильфгаардской броне, появились на полосах Daily mail.

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Но не только новая броня и локации съемок второго сезона засветились на фотографиях. Фотограф, имя которого нам неизвестно, успел заметить, как в перерыве между съемками актер сытно пообедал, в то время пока все вокруг него готовились. Актер даже не переодевался и ел прямо так – в костюме и плаще, да и фирменный ведьмачий медальон тоже остался на нем. Выглядел Кавилл при этом довольно-таки устрашающе.​

Poor Villager: Thank you Witcher, how can we repay you?



Geralt: I want nothing



Geralt before leaving the villager's house: pic.twitter.com/xfLuOUUEWs — Witcher Stuff (@WitcherStuff) November 24, 2020

Генри быстро съел свой обед, ожидая возвращения на съемочную площадку.

New photos from the Witcher season 2 set #HenryCavill

(more on thread ) pic.twitter.com/dWHHd1BNJ1 — The Witcher (@thewitchernetfx) November 24, 2020

Конечно, пользователям социальных сетей в таких ситуациях всегда трудно удержаться от создания мемов. Поэтому они не заставили долго ждать.

THIS IS SO FUNNY LMAOO pic.twitter.com/TQ4wct2Hv7 — thirsty for Henry Cavill (@cavillshoe) November 23, 2020

Поговаривают, что в дальнейшем Netflix будет пристальнее охранять свои съемочные площадки, чтобы туда не проникали фотошпионы, которые позволяют себе снимать кадры для новых мемов.