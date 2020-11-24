Премьера четвертого эпизода "Глава 12: Осада" второго сезона "Мандалорец" состоялась 20 ноября 2020 года. Телесериал не оставляет фанатов равнодушными – уже через несколько часов после выхода новой серии внимание зрителей привлек один персонаж. И это не герой сериала.

Представитель съемочной группы попал в кадр в четвертом эпизоде под названием "Глава 12: Осада" на 18 минуте и 54 секунде. После того, как в социальной сети Twitter распространили снимок экрана, на котором подчеркивается ошибка, человек в кадре стал объектом шуток и мемов.

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Человеку в синих джинсах и зеленой футболке, который случайно появляется на заднем плане эпизода, дали прозвище – Адмирал Джефф Блю-Джинс.

The mandalorian chapter 12 pic.twitter.com/tY8ijgo4BU — Kingslayer (@2TheFutureBR) November 20, 2020

Фанаты "Мандалорца" недолго ждали и отреагировали на ляп мемами, которые покоряют Сеть.

Пользователи соцсетей приравнивают этот ляп к знаменитой чашке Starbucks в одном из эпизодов известного сериала "Игра престолов".

"Адмирал Джефф Блю-Джинс LEGO просочился на релиз 2021 года!"

"Мне очень понравился эпизод #TheMandalorian на этой неделе."

Новый постер телесериала

Один из пользователей сети создал новому герою "Мандалорца" отдельную страницу на портале Fandom в разделе о "Звездных войнах" – такие страницы получают все герои Вселенной. Однако просуществовала она очень короткое время и была быстро удалена.

Также фанаты добавляют в сцену новых героев.

И перемещают Адмирала Джефф Блю-Джинса в пространстве.