Почти, как чашка Starbucks: фаны нашли киноляп в "Мандалорце" – сеть взорвали мемы
Премьера четвертого эпизода "Глава 12: Осада" второго сезона "Мандалорец" состоялась 20 ноября 2020 года. Телесериал не оставляет фанатов равнодушными – уже через несколько часов после выхода новой серии внимание зрителей привлек один персонаж. И это не герой сериала.
Представитель съемочной группы попал в кадр в четвертом эпизоде под названием "Глава 12: Осада" на 18 минуте и 54 секунде. После того, как в социальной сети Twitter распространили снимок экрана, на котором подчеркивается ошибка, человек в кадре стал объектом шуток и мемов.
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Человеку в синих джинсах и зеленой футболке, который случайно появляется на заднем плане эпизода, дали прозвище – Адмирал Джефф Блю-Джинс.
Фанаты "Мандалорца" недолго ждали и отреагировали на ляп мемами, которые покоряют Сеть.
Пользователи соцсетей приравнивают этот ляп к знаменитой чашке Starbucks в одном из эпизодов известного сериала "Игра престолов".
"Адмирал Джефф Блю-Джинс LEGO просочился на релиз 2021 года!"
"Мне очень понравился эпизод #TheMandalorian на этой неделе."
Новый постер телесериала
Один из пользователей сети создал новому герою "Мандалорца" отдельную страницу на портале Fandom в разделе о "Звездных войнах" – такие страницы получают все герои Вселенной. Однако просуществовала она очень короткое время и была быстро удалена.
Также фанаты добавляют в сцену новых героев.
И перемещают Адмирала Джефф Блю-Джинса в пространстве.
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