Прем'єра четвертого епізоду "Глава 12: Облога" другого сезону "Мандалорець" відбулася 20 листопада 2020 року. Телесеріал не залишає фанатів байдужими – вже через декілька годин після виходу нової серії увагу глядачів привернув один персонаж. І це не герой серіалу.

Представник знімальної групи попав у кадр в четвертому епізоді під назвою "Глава 12: Облога" на 18 хвилині і 54 секунді. Після того, як у соціальній мережі Twitter поширили знімок екрана, в якому підкреслюється помилка, людина в кадрі стала об'єктом жартів і мемів.

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Людині в синіх джинсах і зеленій футболці, яка випадково з'являється на задньому плані епізоду, дали прізвисько – Адмірал Джефф Блю-Джинс.

The mandalorian chapter 12 pic.twitter.com/tY8ijgo4BU — Kingslayer (@2TheFutureBR) November 20, 2020

Фанати "Мандалорця" недовго чекали і відреагували на ляп мемами, які підкорюють мережу.

Користувачі соцмереж прирівнюють цей ляп до славнозвісного горнятка Starbucks у одному з епізодів відомого серіалу "Гра престолів".

"Адмірал Джефф Блю-Джинс LEGO просочився на реліз 2021 року!"

"Мені дуже сподобався епізод # TheMandalorian цього тижня."

Новий постер телесеріалу

Один з користувачів мережі зробив новому герою "Мандалорця" окрему сторінку на порталі Fandom в розділі про "Зоряні війни" – такі сторінки отримують всі герої Всесвіту. Однак проіснувала вона дуже короткий час і була швидко видалена.

Також фанати додають сцені нових героїв.

Та переміщують Адмірала Джефф Блю-Джинса у просторі.