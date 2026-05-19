До речі, за життям Грицька, Одарки та їхніх пташенят можна слідкувати у прямому ефірі. У знаменитої пари є свій канал на YouTube. Українці спостерігають за їхнім життям як за реаліті-шоу. Поки що у пари вилупилося двоє лелечат, але очікуємо ще на трьох.

Грицько та Одарка стали батьками

Радісна подія сталася буквально вчора. Пташенята з'явилися на світ рівно через 35 днів з того дня, як Одарка відклала перше яйце. З невеликою перервою вилупилося одразу двоє пташенят, як і має бути. Про це розповіли у Facebook спеціалісти Національного природного парку "Пирятинський", де мешкають птахи.

У мережі вже почали бурхливо обговорювати імена для новонароджених і, звичайно ж, вітають зіркових батьків з поповненням.



Грицько та Одарка стали батьками / Скрин відео

Для довідки! Маленькі лелечата з'являються на світ зовсім крихітними й важать лише 60–80 грамів. Вони народжуються сліпими, проте відкривають очі вже за кілька годин, пише Українська природоохоронна група. Маленькі лелеки мають ніжний сірувато-білий пух, темні дзьобики та жовто-рожеві ніжки. Протягом перших трьох тижнів малята жодної хвилини не залишаються самі, адже один із батьків постійно перебуває поруч, щоб захистити від хижаків, негоди чи палючого сонця. Тільки коли пташенята помітно підростуть, у пошуки їжі починають вирушати обоє дорослих лелек.

Скільки видів лелек існує на Землі?

А ви знали, що на планеті Земля існує 20 видів лелек? Вони поширені практично на всіх континентах, крім Антарктиди, пише World Atlas. Наприклад, в Африці на південь від Сахари живе лелека Марабу. Його можна знайти у вологих і сухих районах поблизу людських поселень. Це великий птах, який може важити до 10 кілограмів.

А є ще лелека Магуарі. Він мешкає у водно-болотних угіддях Південної Америки. Він чимось схожий на наших лелек, але трохи більший. Через свій великий розмір цей птах робить три або більше стрибків перед зльотом.

Існує також і чорний лелека. До речі, зустрічається і в Україні. Вони мають чорне оперення з білим низом, червоний дзьоб та довгі червоні ноги. Оселяються вони біля водно-болотних угідь, де харчуються молюсками, дрібною рибою, рептиліями та комахами, що повзають.



Який вигляд має чорний лелека / Фото Magnific

Мексиканська драма в родині знаменитих лелек

Не все так ідеально та щасливо було в родині Грицька та Одарки. Раніше 24 Канал розповідав, як Грицьку довелося битися з іншим птахом, щоб захистити своє гніздо та відбити Одарку. Річ у тім, що Одарка повернулася на батьківщину трохи раніше за Грицька. Вона дісталася свого гнізда, а там вже жила інша пара.

Одарці довелося навести порядок і вигнати парочку, точніше дама покинула гніздо, а от пан вирішив жити з Одаркою. А потім прилетів Грицько і була бійка. Ось такі мексиканські пристрасті були в родині знаменитих лелек.