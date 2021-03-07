З гри в мультфільми: 5 відеоігор, за якими знімають мультсеріали

Джерело:24 канал
Ідея адаптувати відеоігри в щось дивне та не ігрове не нова. Були фільми, мультфільми, короткометражки, серіальні формати і навіть відео на ютубі.
Тож не дивно, що останнім часом популярним форматом історій пригод різних героїв і лиходіїв віртуального простору став мультсеріал. Адаптації відеоігор у вигляді мультсеріалу – це досить серйозні та великобюджетні проєкти.
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Мультсеріали по мотивах ігор мають розкішну анімацію, прописані персонажі, що межують з тонкою грою на нотках ностальгії. Розваги 24 пропонують ознайомитись зі списком відеоігр, які можна буде спокійно подивитися, не ламаючи пальці об клавіатуру.
5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія
Екранізація однієї з найвідоміших серій стелс-ігор, де проєкти настільки непомітні, що не виходять з тіні вже вісім років.
5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія
Arcane обіцяє бути одним головних стовпів Всесвіту League of Legends.
5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія
Dota 2 – гра, яка з самого початку породила меми про гравців, які пройшли всю сюжетну кампанію. Чи вийде в однієї з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін успішно вийти на стрімінговому сервісі, дізнаємося вже в кінці березня.
5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія
Екранізація гри, своїм стилем мімікрує під старі мультсеріали Hanna Barbara – саме такий подарунок вирішили зробити своїм фанатам розробники Studio MDHR у співпраці з King Features Syndicate і Netflix.
5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія
Безлюдні краї, динозаври, космічні технології та більше сюжету від розробників Studio Wildcard, де Він Дизель виступив як один з продюсерів, а також як один з акторів озвучення.